Εορταστικό τόνο έδωσε στη βραδιά του MadWalk 2025 η Ήβη Αδάμου, ερμηνεύοντας χριστουγεννιάτικες επιτυχίες. Η μεγάλη έκπληξη, όμως, ήρθε όταν ανέβασε στη σκηνή την 7χρονη κόρη της, Ανατολή – Νεφέλη. Μητέρα και κόρη χάρισαν μια τρυφερή και συγκινητική στιγμή στο κοινό, ανταλλάσσοντας ένα ζεστό φιλί επί σκηνής.

Πιο συγκεκριμένα, η Ήβη Αδάμου συμμετείχε στο show για λογαριασμό του brand 5226 by Celia Kritharioti. Για τις ανάγκες της εμφάνισής της, ετοίμασε ένα άκρως εορταστικό performance: ερμήνευσε το κλασικό «Last Christmas», πλαισιωμένη από παιδιά που φορούσαν δημιουργίες από το παιδικό brand. Το φινάλε έκρυβε τη μεγάλη έκπληξη, με την 8χρονη κόρη της, Ανατολή – Νεφέλη, να περπατά στη σκηνή.

Ήταν η πρώτη φορά που μητέρα και κόρη εμφανίστηκαν μαζί στο MadWalk, φορώντας φορέματα Celia Kritharioti.

Δείτε το βίντεο:

Η Ήβη Αδάμου και ο Μιχάλης Κουϊνέλης έχουν επιλέξει να ζουν μόνιμα στην Αλεξανδρούπολη, τόπο καταγωγής του μουσικού, διατηρώντας χαμηλούς τόνους ως προς την προσωπική τους ζωή.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εκπομπή «Καλοκαίρι παρέα», η Ήβη Αδάμου αναφέρθηκε στο πώς εξηγούν στην κόρη τους τη δουλειά των γονιών της, λέγοντας: «Πολλές φορές μας ρωτάει γιατί βγάζουν φωτογραφίες μαζί μας, μέχρι τότε δεν είχαμε και εμείς σκεφτεί να το εξηγήσουμε, γιατί δεν ξέρεις το μυαλουδάκι του κάθε παιδιού τι σκέφτεται. Έτσι λοιπόν της εξηγήσαμε ότι ο κόσμος έρχεται να βγάλει φωτογραφία μαζί μας και αυτό είναι κάτι πολύ όμορφο, ότι σημαίνει ότι στον κόσμο αρέσει η μουσική μας κλπ. Μερικές φορές την έχουμε πάρει και μαζί μας σε συναυλίες να δει τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι όταν δεν είναι σπίτι, να καταλάβει ποια είναι η δουλειά μας, πάνω στη σκηνή με τον κόσμο».

