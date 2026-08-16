Σε ατμόσφαιρα βαθιάς συγκίνησης και τυλιγμένη με τη σημαία της Ουαλίας, η Bonnie Tyler έκανε το τελευταίο της ταξίδι στην πατρίδα της. Εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στους δρόμους του Μάμπλς, έξω από το Σουόνσι, για να αποτίσουν φόρο τιμής. Με λουλούδια στα χέρια, χειροκροτήματα και τους στίχους του θρυλικού «Total Eclipse of the Heart» στα χείλη, οι θαυμαστές αποχαιρέτησαν τη σπουδαία ερμηνεύτρια.

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Με τη σημαία της Ουαλίας το φέρετρο της Bonnie Tyler

Η εικόνα της πομπής ήταν ιδιαίτερα συγκινητική, καθώς το φέρετρο ήταν καλυμμένο με τη σημαία της Ουαλίας, ενώ δίπλα του υπήρχε φωτογραφία της Bonnie Tyler. Οι δρόμοι είχαν κλείσει προκειμένου να περάσει η πομπή και οι θαυμαστές να μπορέσουν να την αποχαιρετήσουν.

Mumbles says goodbye to #BonnieTyler A dignified silence followed by applause as the hearse approached. The coffin draped in the Welsh flag 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Thousands line the streets. A truly moving moment. pic.twitter.com/83cTEj3XEl — Kevin Hughes (@Popprince) August 15, 2026

Η Bonnie Tyler, κατά κόσμον Γκέινορ Χόπκινς, έφυγε από τη ζωή στις 8 Ιουλίου, σε ηλικία 75 ετών, σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας. Είχε προηγουμένως υποβληθεί σε επείγουσα επέμβαση για σοβαρό πρόβλημα στο έντερο και είχε νοσηλευτεί σε κρίσιμη κατάσταση.

Η χθεσινή δημόσια πομπή αποτελεί ουσιαστικά το πρώτο μέρος του αποχαιρετισμού της. Τη Δευτέρα 17 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί τελετή για τη ζωή της στο Swansea Minster, ενώ στη συνέχεια η σορός της θα μεταφερθεί στο Σκέουεν, τη γενέτειρά της, όπου θα ακολουθήσει ιδιωτική οικογενειακή τελετή.

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