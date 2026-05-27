Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι που την γνώριζαν αποχαιρετούν σήμερα, Τετάρτη 27 Μαΐου, τη Γωγώ Μαστροκώστα στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό.

Η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, στον τόπο καταγωγής της.

Η Γωγώ Μαστροκώστα έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της 25ης Μαΐου, ύστερα από μια πολυετή μάχη.

O Τραϊανός Δέλλας στάθηκε βράχος δίπλα της μέχρι και την τελευταία στιγμή. Χαρακτηριστικό είναι άλλωστε, ότι ο πρώην ποδοσφαιριστής και προπονητής κατάλαβε ότι η κατάσταση της γυναίκας του είναι πλέον μη αναστρέψιμη, αποφάσισε να αφήσει την καριέρα του και να μην την αποχωριστεί ξανά.

Όσοι τους έζησαν από κοντά, κάνουν λόγο για έναν άντρα που στάθηκε δίπλα στη γυναίκα του σαν φύλακας-άγγελος μέχρι τη στιγμή που εκείνη έφυγε από τη ζωή. Η αγάπη που έτρεφε ο Τραϊανός Δέλλας για τη Γωγώ Μαστροκώστα φαίνεται και από τον τρόπο που μιλούσε για εκείνη σε συνέντευξή του πέντε χρόνια πριν.

Πριν λίγα λεπτά στην εκκλησία έφτασε ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, έχοντας στο πλευρό του την 18χρονη κόρη του, Βικτώρια. Ντυμένοι στα μαύρα με το βλέμμα χαμηλά και εμφανώς συντετριμμένοι δεν θέλησαν να κάνουν κάποιο σχόλιο στους δημοσιογράφους που βρίσκονται εκεί και κατευθύνθηκαν κατευθείαν μέσα στον ναό.

Σήμερα ο Τραϊανός αποχαιρετά τη γυναίκα της ζωής του και η Βικτώρια την μητέρα της που τόσο πολύ αγαπούσε.

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency

govastiletto.gr – Γωγώ Μαστροκώστα: Ανατριχιάζουν τα λόγια του Τραϊανού Δέλλα – «Να μας προσέχεις Άγγελέ μου από εκεί ψηλά»