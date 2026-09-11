Κλίμα βαθιάς συγκίνησης επικράτησε το βράδυ της Πέμπτης 10 Σεπτεμβρίου στο θέατρο «Άλσος», κατά το φινάλε της παράστασης «Του Αγοριού Απέναντι», όταν ο θίασος και οι συντελεστές τίμησαν τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη. Ενώ ο καλλιτεχνικός κόσμος παραμένει συντετριμμένος από τον αδόκητο χαμό του σπουδαίου ερμηνευτή, ο Γιώργος Λιβάνης πήρε το μικρόφωνο στο τέλος της παράστασης και, φανερά φορτισμένος συναισθηματικά, μίλησε για τον εκλιπόντα, καλώντας το κοινό να τον αποχαιρετήσει με ένα θερμό χειροκρότημα.

«Σήμερα αποχαιρετούμε έναν τεράστιο καλλιτέχνη, έναν ξεχωριστό καλλιτέχνη. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε, εγώ προσωπικά είμαι πολύ συγκινημένος και στεναχωρημένος, όπως και όλα τα παιδιά εδώ. Θέλω να δώσουμε ένα τεράστιο χειροκρότημα για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Φέτος θα είχα τη χαρά να συνεργαστώ μαζί του, αλλά αυτό δεν ευδοκίμησε», είπε ο Γιώργος Λιβάνης.

Αμέσως μετά, οι πρώτες νότες από τις «Ώρες Μικρές», ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη, ακούστηκαν στο θέατρο Άλσος.

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Ο Γιώργος Λιβάνης άρχισε να ερμηνεύει το τραγούδι έχοντας στο πλευρό του τους υπόλοιπους συντελεστές, ενώ οι θεατές έγιναν μία μεγάλη παρέα, τραγουδώντας μαζί του.

Η συγκεκριμένη στιγμή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη συγκινησιακή φόρτιση, καθώς το θέατρο Άλσος ήταν ένας χώρος στον οποίο επρόκειτο να βρεθεί σύντομα και ο ίδιος ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο δημοφιλής τραγουδιστής είχε προγραμματίσει δύο συναυλίες στο Άλσος, οι οποίες δεν έμελλε τελικά να πραγματοποιηθούν.

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