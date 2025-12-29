Σε έντονα φορτισμένο κλίμα εξελίχθηκε ο ημιτελικός του The Voice, με τους διαγωνιζόμενους να δίνουν μάχη για μια θέση στον μεγάλο τελικό του μουσικού διαγωνισμού.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή της Μαρίας Κοσμάτου από την ομάδα του Χρήστου Μάστορα, η οποία λίγο πριν ανέβει στη σκηνή δεν κατάφερε να συγκρατήσει τη συγκίνησή της, μιλώντας με λόγια καρδιάς για τη μητέρα της.

Η νεαρή διαγωνιζόμενη εξομολογήθηκε πόσο σημαντική είναι για εκείνη αυτή η ευκαιρία, αλλά και πόσο βαθιά επιθυμεί τη νίκη: «Από την αρχή είχα βάλει στόχο να φτάσω στον ημιτελικό και μετά στον τελικό. Δεν έχω κερδίσει ποτέ κάτι στη ζωή μου και τώρα νιώθω τόσο κοντά, που θα ήταν κρίμα να μην το προσπαθήσω μέχρι το τέλος. Όταν πέρασα στον ημιτελικό έπαθα σοκ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με δάκρυα στα μάτια, αφιέρωσε τη συμμετοχή της στη μητέρα της, η οποία βρισκόταν στο πλατό: «Σκουπίζω τα δάκρυά μου, γιατί η μαμά μου δεν ακούει πολύ καλά, αλλά σήμερα είναι τόσο χαρούμενη που είναι εδώ. Νιώθω πως είναι περήφανη για μένα. Μετά από τόση δουλειά, θέλω να τραγουδήσω για αυτή τη δισκογραφική εταιρεία και να κερδίσω αυτό το μεγάλο συμβόλαιο».

Η εμφάνισή της ήταν από τις πιο συναισθηματικές στιγμές της βραδιάς, αποσπώντας θερμό χειροκρότημα από κοινό και κριτές.

