Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Ο Μιχάλης Σαράντης ήταν σήμερα, Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, καλεσμένος στην εκπομπή Buongiorno του MEGA, όπου παραχώρησε μια προσωπική και συγκινητική συνέντευξη.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η παρουσιάστρια Φαίη Σκορδά δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή της, με τα δάκρυά της να μαρτυρούν την ένταση της στιγμής.

Ο ηθοποιός μίλησε για την κόρη του, Βασιλική – Γλυκερία, την οποία απέκτησε πριν τρία χρόνια με τη σύντροφό του Μαίρη Μηνά. Με έντονη συγκίνηση εξομολογήθηκε: «Είδα στον ύπνο μου ότι χτύπησαν τη μικρή μου. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πώς ένιωσα… Καταλαβαίνεις αμέσως πόσο μεγάλη είναι η ευθύνη μας και πόσο πρέπει να προσέχουμε».

Στη συνέχεια, ο Μιχάλης Σαράντης μοιράστηκε μια ιδιαίτερα συγκινητική ιστορία που συγκλόνισε όλο το πάνελ: «Έχασα τον κολλητό μου φίλο σε πολύ μικρή ηλικία και ένιωθα τεράστιες ενοχές που εγώ συνέχισα να ζω. Ήταν ο Ηλίας, ένα λαμπρό παιδί και εγώ έμεινα πίσω. Ήταν ανακούφιση όταν κάποιος μου είπε ότι δεν φταίω. Ήμασταν τότε στο σχολείο, δεν είχαμε “αρπάξει” ακόμα, και η απώλειά του ήταν τόσο βαριά. Ψάχνω ακόμα και τη μητέρα του».

Ο ηθοποιός περιέγραψε τη στιγμή που τον στιγμάτισε: «Ο Ηλίας αρρώστησε στην πρώτη γυμνασίου και σταμάτησε το σχολείο. Τότε εγώ είχα ψηλώσει. Πήγαμε να τον αποχαιρετήσουμε, ξέροντας ότι ήταν τα τελευταία του. Όταν με είδε, μου είπε: “Είδες, φίλε, μεγάλωσες”. Εκεί διαλύθηκα. Δεν το είπε επίτηδες, το είπε με αγάπη, αλλά με κατέστρεψε».

Η παρουσιάστρια Φαίη Σκορδά συγκινήθηκε, σκουπίζοντας τα δάκρυά της, και σχολίασε: «Συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά είναι σημαντικό να μιλάμε για αυτά, ειδικά τώρα με το Make a Wish».

Όταν ο ηθοποιός ρωτήθηκε για το πρόσωπο που τον βοήθησε να αλλάξει τρόπο σκέψης, εξήγησε: «Σε ένα μπαρ, μια άγνωστη κοπέλα μου είπε ότι δεν φταίω. Δεν υπήρχε φλερτ, απλώς κουβεντιάσαμε. Το να ακούς κάτι τέτοιο από κάποιον που δεν σε ξέρει, έχει άλλη βαρύτητα. Μου είπε: “Εντάξει, φίλε, ψήλωσες, έτσι είναι η ζωή, προχώρα”. Ήταν καθοριστικό για μένα».

