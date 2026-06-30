Ακόμη και οι πιο έμπειροι παρουσιαστές λυγίζουν μπροστά στην ανθρώπινη τραγωδία. Μια τέτοια έντονα φορτισμένη στιγμή έζησε η Ράνια Τζίμα το βράδυ της Δευτέρας 29 Ιουνίου, κατά τη διάρκεια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του MEGA. Η δημοσιογράφος δυσκολεύτηκε να κρύψει τη συγκίνησή της αμέσως μετά την προβολή του σοκαριστικού ρεπορτάζ για τη διάσωση μιας ηλικιωμένης στην Καλλιθέα, η οποία, προκειμένου να γλιτώσει από τις φλόγες, πήδηξε από το μπαλκόνι του σπιτιού της.

Η ατάκα της Ράνιας Τζίμα

Μετά το ρεπορτάζ της Ιωάννας Μπουροπούλου, η οποία μετέφερε ότι περίπου δέκα κάτοικοι της περιοχής ένωσαν τις δυνάμεις τους και σχημάτισαν ένα ανθρώπινο «δίχτυ» για να σώσουν την ηλικιωμένη, η Ράνια Τζίμα θέλησε να σταθεί στη δύναμη της ανθρώπινης αλληλεγγύης.

Χωρίς να κρύψει τη συγκίνησή της, σχολίασε: «Έχουμε πει πολλές φορές σε τέτοια θέματα, πιο κοινωνικά, για την αδιαφορία που πολλές φορές μπορεί να δείχνουμε όλοι μας ή το λιγότερο ενδιαφέρον, τη λιγότερη προσοχή για τον διπλανό μας, αλλά εδώ τώρα είναι μια από αυτές τις στιγμές που τα πράγματα έγιναν όπως έπρεπε».

Οι δραματικές στιγμές πριν από τη διάσωση

Λίγα λεπτά νωρίτερα, η δημοσιογράφος του MEGA είχε μεταφέρει με κάθε λεπτομέρεια όσα εκτυλίχθηκαν στην Καλλιθέα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η ηλικιωμένη γυναίκα εγκλωβίστηκε μέσα στο φλεγόμενο διαμέρισμά της και, βλέποντας τις φλόγες να πλησιάζουν επικίνδυνα, πήρε τη γενναία απόφαση να πηδήξει από το μπαλκόνι.

Την ίδια στιγμή, περίπου δέκα γείτονες είχαν ήδη συγκεντρωθεί από κάτω, σχηματίζοντας ένα ανθρώπινο δίχτυ και φωνάζοντάς της με όλη τους τη δύναμη: «Γιαγιά, πήδα και θα σε πιάσουμε».

Η ηλικιωμένη τελικά πήδηξε και σώθηκε χάρη στην άμεση κινητοποίηση των κατοίκων, σε μία εικόνα που χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως μία από τις πιο συγκινητικές των τελευταίων ημερών και υπενθύμισε πως, ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές, η ανθρωπιά μπορεί να κάνει τη διαφορά.

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