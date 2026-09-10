Μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή εκτυλίχθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο Κηποθέατρο Αλκαζάρ στη Λάρισα, στο πλαίσιο της παράστασης «Ο Επιθεωρητής Ντρέικ και η Μαύρη Χήρα» με τους Μάριο Αθανασίου, Βαλέρια Κουρούπη, Σπύρο Πούλη και Αλέξανδρο Σάουκ. Με την ολοκλήρωση του έργου, ο Μάριος Αθανασίου πήρε τον λόγο για να αναφερθεί στην απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 54 ετών, μετατρέποντας το κλίμα της βραδιάς σε απότιση φόρου τιμής.

Η παρέμβασή του ξεπέρασε τα όρια ενός τυπικού αποχαιρετισμού στον δημοφιλή ερμηνευτή. Αποτέλεσε μια υπενθύμιση προς το κοινό για την ανάγκη να εκτιμάται η παρουσία των ανθρώπων στη ζωή μας όσο βρίσκονται εν ζωή, πριν η απώλεια καταστήσει κάθε συνειδητοποίηση εκπρόθεσμη.

«Θέλω αν σκεφτείτε σαν άνθρωποι και να έχετε αποδοχή για όλους και για τα πάντα. Ακόμα και για ανθρώπους που δεν θέλετε, που δεν σας αρέσουν ή που τους αγαπάτε λιγότερο ή περισσότερο. Να τους δίνετε την αξία και να τους έχετε εν ζωή και να τους τιμάτε που είναι εδώ κοντά σας. Γιατί όταν φύγουν το μόνο που θα κάνετε είναι, όπως εδώ, να χειροκροτήσουμε και να λέμε όλοι ότι θα θέλαμε να είναι εδώ. Αλλά δεν είναι. Αυτό να έχετε στο μυαλό σας. Γιωργάκι πάμε», ανέφερε ο Μάριος Αθανασίου.

Αμέσως μετά τα λόγια του Μάριου Αθανασίου, στο θέατρο ακούστηκε το τραγούδι «Δύσκολα Φεγγάρια», δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα φορτισμένο φινάλε.

Ο ηθοποιός αποχώρησε από τη σκηνή, αφήνοντας τη μουσική να συνοδεύσει το τελευταίο στιγμιότυπο της βραδιάς και το «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη.

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