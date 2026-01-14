Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών ο σκηνοθέτης της ΕΡΤ, Δημήτρης Μητσιώνης. Η απώλειά του ανακοινώθηκε με ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση από την Αλεξάνδρα Δουβαρά κατά τη διάρκεια του δελτίου ειδήσεων, υπογραμμίζοντας το κενό που αφήνει πίσω του ένας ταλαντούχος συνεργάτης και αγαπημένος φίλος.

Αναλυτικότερα με έντονη συναισθηματική φόρτιση, και με δάκρυα στα μάτια, η παρουσιάστρια του δελτίου της ΕΡΤnews ανακοίνωσε το δυσάρεστο γεγονός στο τέλος του δελτίου.

«Είμαι στη δυσάρεστη θέση, για δεύτερη φορά στη ζωή μου μετά τον Νίκο Γρυλλάκη, να ανακοινώνω το θάνατο ενός καλού φίλου πρώτα και συναδέλφου και επί χρόνια σκηνοθέτη μου. Πέθανε, λοιπόν, τα ξημερώματα ο Δημήτρης Μητσιώνης, βυθίζοντας στη θλίψη τους οικείους, τους φίλους και τους συναδέλφους του στην ΕΡΤ. Η συμβολή του όλα αυτά τα χρόνια υπήρξε…

Με συγχωρείτε κυρίες και κύριοι… Υποδειγματική, με επαγγελματισμό, αφοσίωση και αξιοπρέπεια. Αφήνει ανεξίτηλο αποτύπωμα σε όσους συνεργαστήκαμε μαζί του. Καλημέρα σας, να είστε όλοι καλά» είπε με τρεμάμενη φωνή η Αλεξάνδρα Δουβαρά.

