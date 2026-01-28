Στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» το πρωί της Τετάρτης 28 Ιανουαρίου 2026, η Ανθή Βούλγαρη και ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος μετέφεραν με ιδιαίτερη φόρτιση το χρονικό της ανείπωτης τραγωδίας που σημειώθηκε στη Ρουμανία. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους, ενώ τρεις τραυματίες νοσηλεύονται στην Τιμισοάρα, με την κατάστασή τους να κρίνεται πλέον σταθερή.

«Μια μαύρη Τετάρτη ξεκινάει και πώς αλλιώς θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε και εμείς… Κάποιοι λένε ότι κλαίει η Βόρεια Ελλάδα, δεν κλαίει η Βόρεια Ελλάδα αλλά όλη η Ελλάδα για αυτά τα εφτά παιδιά που φύγανε. Δεν ξέρω, αυτός ο Ιανουάριος… Τι να πω… Από τη μια τραγωδία στην άλλη. Τη Δευτέρα τραγωδία, την Τρίτη τραγωδία», ανέφερε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.

«Εύχομαι να είναι το τελευταίο τόσο άσχημο νέο που σας λέμε. Πραγματικά έχουμε παγώσει κι εμείς. Παγώσαμε όλοι χτες με το πλάνο που είδαμε με το μαύρο βαν που μετέφερε τα δέκα παιδιά που πήγαιναν να δουν τον αγώνα, την αγαπημένη τους ομάδα και ήρθαν σε μετοπική σύγκρουση με ένα τεράστιο φορτηγό», είπε από την πλευρά της η Ανθή Βούλγαρη.

govastiletto.gr -Ανθή Βούλγαρη: Με τον σύζυγό της, Κώστα Κωνσταντινίδη και τον 10 μηνών γιο τους στο γήπεδο