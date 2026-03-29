Βαθιά συγκινημένη εμφανίστηκε η Ταβιθά Καζαντζίδη, μιλώντας στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!» για την απώλεια της Μαρινέλλας, η οποία έφυγε από τη ζωή, το Σάββατο 28 Μαρτίου, αφήνοντας πίσω της ένα τεράστιο καλλιτεχνικό αποτύπωμα.

Η ανιψιά του Στέλιου Καζαντζίδη ξεκίνησε εκφράζοντας τη θλίψη της και τα συλλυπητήριά της προς την οικογένεια της μεγάλης ερμηνεύτριας: «Θα ήθελα να πω τα θερμά μου συλλυπητήρια στους δικούς της ανθρώπους και ιδιαίτερα στην κόρη της. Ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Ταβιθά Καζαντζίδη θυμήθηκε τη γνωριμία της με τη Μαρινέλλα από πολύ μικρή ηλικία, όταν επισκεπτόταν τον θείο της: «Την γνώρισα όταν ήμουν παιδί, πηγαίνοντας στο σπίτι του θείου μου. Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος, πραγματικά ένα διαμάντι», είπε, περιγράφοντας με θερμά λόγια την προσωπικότητά της.

Ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά, αναφέρθηκε και στις τελευταίες στιγμές πριν την απώλεια της σπουδαίας τραγουδίστριας: «Μέχρι την τελευταία στιγμή πιστεύαμε ότι θα γίνει ένα θαύμα, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε», εξομολογήθηκε, αποτυπώνοντας το κλίμα θλίψης που επικρατεί στον καλλιτεχνικό κόσμο.

