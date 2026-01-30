Σε μια σπάνια προσωπική εξομολόγηση προχώρησε η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους στην κάμερα του “Happy Day”. Η ηθοποιός, που έδωσε το παρών σε φιλανθρωπικό event το βράδυ της Πέμπτης, μίλησε για την περιπέτεια με την υγεία της, αποκαλύπτοντας ένα σοβαρό ζήτημα κινητικότητας που την ταλαιπώρησε και συνεχίζει να την απασχολεί μέχρι σήμερα.

«Νομίζω ότι είναι πολύ κοινό αυτό που θα πω, αλλά θα ήθελα να βλέπω με άλλα μάτια τον κόσμο συνολικά. Γιατί πλέον θα ήθελα πολλές φορές να μην τον βλέπω κιόλας έτσι όπως είναι, αλλά… μακάρι να μπορούσα να τον βλέπω με άλλα μάτια. Έχω αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα υγείας, το οποίο δεν επηρέασε τις αισθήσεις, επηρέασε την κινητικότητά μου σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και για ένα μεγάλο διάστημα. Ακόμα υπάρχει, απλά το καταπολεμώ όσο γίνεται.

Και εκεί καταλαβαίνεις ότι όταν κάτι έχεις δεδομένο, όταν αρχίζεις να το χάνεις, πόσο σημαντική είναι η υγεία μας. Και ό,τι κουβαλάει ο καθένας μέσα του και πάνω του σαν οργανισμός, να το προστατεύουμε και να μπορέσουμε να είμαστε όσο πιο υγιείς γίνεται. Είχα ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα να κινηθώ, τέλος πάντων. Θα το πω έτσι γενικά, ναι», αποκάλυψε η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους.

