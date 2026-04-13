Η Απολλεών μοιράστηκε μια βαθιά συγκινητική στιγμή με τους διαδικτυακούς της φίλους, αποκαλύπτοντας πως έγινε ξανά μητέρα.

Μέσα από ένα φορτισμένο βίντεο στο Instagram, η ίδια δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της, καθώς ανακοίνωσε το χαρμόσυνο γεγονός, λίγα χρόνια μετά την απώλεια της κόρης της.

Όπως εξομολογήθηκε, κράτησε την εγκυμοσύνη της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, βιώνοντας αυτή τη διαδρομή πολύ προσωπικά.

Η πρώην παίκτρια του My Style Rocks αποκάλυψε πως το παιδί της ήρθε στον κόσμο τη Μεγάλη Τετάρτη, χαρακτηρίζοντάς το «θαύμα» και μιλώντας για μια δεύτερη ευκαιρία που της δόθηκε.

Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, σήμερα δηλώνει πιο ευτυχισμένη από ποτέ.