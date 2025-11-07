Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Με αφορμή την αιματηρή συμπλοκή που συνέβη στα Βορίζια της Κρήτης, μια υπόθεση που έχει σοκάρει το πανελλήνιο τις τελευταίας ημέρες, την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, η εκπομπή Real View του OPEN, έθιξε το θέμα της νομιμοποίησης της οπλοκατοχής στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, με αφορμή τη βεντέτα στην Κρήτη και τη δήλωση του Άδωνι Γεωργιάδη που τάχθηκε υπέρ της νόμιμης οπλοκατοχής, η Έλενα Χριστοπούλου προέβη σε μια συγκλονιστική εξομολόγηση.

Αναφέρθηκε στο συμβάν που βίωσε η ίδια το 2016 δίπλα στον πρώην σύζυγό της, Πάνο Καλλίτση όταν δύο ένοπλοι άνδρες με καλυμμένα πρόσωπα εμφανίστηκαν στο γκαράζ του σπιτιού τους και τους πυροβόλησαν.

«Το θέμα είναι μέχρι να έρθεις σε επαφή με όπλο. Εκεί που κάθεσαι στο σπίτι σου ήρεμα – ήρεμα, την ώρα που μπαίνεις, όπως έχει συμβεί σε μένα και να δεις έναν άνθρωπο να σε σημαδεύει με ένα όπλο, να σε χτυπάει, να τον βλέπεις απέναντί σου και να λες, έστω να είχα ένα όπλο μπροστά μου, δίπλα μου, πιο πέρα και να μπορούσα να είχα τη δύναμη να κάνω το ίδιο και να μη νιώθω… τίποτα.

Εκείνη τη στιγμή ένιωθα ένα τίποτα. Ένα έρμαιο σε έναν άνθρωπο μπροστά που με σημάδεψε και στο τέλος με πυροβόλησε κιόλας.

Όταν λοιπόν υπάρχουν νόμοι και κανόνες και όταν υπάρχουν βεντέτες, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε σκοτώνονται άνθρωποι, με αφορμή αυτή την βεντέτα, θα έπρεπε να υπάρχουν μέρη για τους ανθρώπους που μπορούμε να πάρουμε όπλα για την αυτοπροσατασία μας.

Εμένα αυτό που είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης με άγγιξε γιατί έχω περάσει αυτή την ιστορία και ακόμα και σήμερα φοβάμαι. Φοβάμαι να περπατήσω, φοβάμαι να βγω από το σπίτι μου, φοβάμαι να πάω σπίτι μου το βράδυ. Αν είχα ένα όπλο, ίσως να ένιωθα μεγαλύτερη σιγουριά.

Δεν είμαστε όλοι παλαβοί να πάρουμε ένα όπλο και να πυροβολούμε έτσι. Εφτά σφαίρες ήταν στο σύνολο, όχι σε μένα. Πέρασα αυτό το δράμα. Είναι γνωστό για αυτό το λέω με άνεση. Θα ένιωθα πιο ισχυρή με την παρουσία ενός όπλου» εξομολογήθηκε η Έλενα Χριστοπούλου.

