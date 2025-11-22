Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Έλενα Κρεμλίδου, γνωστή Instagrammer και πρώην παίκτρια του Survivor, μίλησε ανοιχτά για την τραυματική εμπειρία του revenge porn, λίγες ημέρες μετά την καταδίκη του 36χρονου αστυνομικού που διέρρευσε προσωπικές της στιγμές στο διαδίκτυο.

Σε μία συνέντευξη στο «S&Y PODCAST» στο YouTube, η ίδια περιέγραψε την ψυχολογική πίεση και τη μακρά διαδρομή προς την ίαση, τονίζοντας πως χρειάστηκαν χρόνια για να ξεπεράσει το βάρος της ντροπής που της φόρεσαν άλλοι.

«Περνώντας σε πολύ ψυχικό επίπεδο, ο κάθε ένας ζει πράγματα που έπρεπε να ζήσει. Ήταν ένα μάθημα που έπρεπε να μάθω για να πάω παρακάτω. Η δύναμη δεν ξέρω από πού πηγάζει, ήταν αυτή που με κράτησε από το να μην πέσω από τον τέταρτο όροφο», εξομολογήθηκε η Κρεμλίδου.

Πρόσθεσε πως αυτή η ίδια δύναμη την βοήθησε να αντιληφθεί ότι «δεν τελειώνει η ζωή μου, άρα δεν είναι κάτι τόσο μεγάλο» και να ξεκινήσει να αποδυναμώνει τον φόβο και τη ντροπή της.

Η Έλενα μίλησε επίσης για την κοινωνική αντίληψη γύρω από τη σεξουαλικότητα και την ευχαρίστηση της γυναίκας, επισημαίνοντας: «Η ευχαρίστηση είναι το πρόβλημα. Με κατηγορούν εμένα, αλλά τι θα πούμε για τα κορίτσια που εν αγνοία τους τους βγάζουν βίντεο και φωτογραφίες; Δεν θα με κάνετε να νιώσω άσχημα για κάτι που κάνουν όλοι».

Τέλος, αναφέρθηκε στους θύτες της που προέρχονται από διάφορους χώρους στην Ελλάδα, από αστυνομικούς μέχρι δασκάλους, και τόνισε την ανάγκη να δώσουν δύναμη τα θύματα: «Αυτό που προσπαθώ είναι να δείξω στα κορίτσια ότι μπορούν να το κυνηγήσουν, μέχρι η ντροπή να αλλάξει στρατόπεδο».

Η εξομολόγηση της Κρεμλίδου αποτελεί ένα ηχηρό μήνυμα ενδυνάμωσης για όλες τις γυναίκες που έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με αντίστοιχες καταστάσεις.

