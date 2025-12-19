Συγκλόνισε η Ελένη Χατζίδου με την προσωπική της μαρτυρία στον “αέρα” της εκπομπής της. Παίρνοντας αφορμή από τη μήνυση κατά του Γιώργου Μαζωνάκη, η παρουσιάστρια εξομολογήθηκε πως έχει βιώσει σεξουαλική κακοποίηση, στέλνοντας το δικό της μήνυμα συμπαράστασης σε όσους έχουν περάσει ανάλογες τραυματικές εμπειρίες.

«Έχω δεχθεί σεξουαλική παρενόχληση, άσχετα αν δεν ήμουν γενναία και δεν ξέρω αν θα υπάρξω ποτέ γενναία για να βγω να το πω και να το καταγγείλω και να κάνω αυτό που έκανε ο Στέφανος», είπε η παρουσιάστρια με αφορμή την καταγγελία που δέχτηκε ο τραγουδιστής από τον Στέφανο Παπαδόπουλο.

«Με τον κακοποιητή μου δεν θα μπορούσα να βγω φωτογραφία ξανά. Δεν έχω βρει τη δύναμη να το κάνω, δεν ξέρω αν θα τη βρω ποτέ. Θέλω πάρα πολύ να πάρει αυτό που αξίζει… Επειδή συνεχίζει και το κάνει θα ήθελα να σώσω τον υπόλοιπο κόσμο.

Έχουμε αναφερθεί στο όνομά του σε αυτή την εκπομπή. Δεν θα πω κάτι, αλλά δεν θα τον εκθειάσω, δεν θέλω να βρεθώ μαζί του ξανά, εννοείται ούτε να συνεργαστώ μαζί του ξανά και σίγουρα δεν θα του έκανα like σε καμία φωτογραφία», είπε η Ελένη Χατζίδου.

