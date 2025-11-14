Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Η Εύα Καϊλή, πρώην Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, βρέθηκε πρόσφατα καλεσμένη σε πολιτική εκπομπή της ιταλικής τηλεόρασης, όπου παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Η κυρία Καϊλή μίλησε ανοιχτά για τις δύσκολες στιγμές που πέρασε κατά τη διάρκεια της κράτησής της στις βελγικές φυλακές, μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου Qatargate.

«Ήμουν σε μια κατάσταση επιβίωσης. Με κρατούσαν κάποιες ημέρες στην απομόνωση, με τσουχτερό κρύο και τα φώτα αναμμένα. Τις πρώτες ημέρες δεν μπορούσα να επικοινωνήσω με τον δικηγόρο μου, δεν είχα πρόσβαση στη δικογραφία, δεν μπορούσε να μιλήσω και να δω την κόρη μου. Για πολλές εβδομάδες μου έλεγαν ότι θα την κρατήσουν μακριά μου», αποκάλυψε αρχικά η Εύα Καϊλή.

«Πέραν αυτής της σωματικής πίεσης, υπήρχε και η ψυχολογική γιατί με απειλούσαν, λέγοντας πως θα δώσουν την κόρη μου στην πρόνοια. Μου ζήτησαν να δώσω δύο ονόματα των ανωτέρων μου, υποθέτω τον πρόεδρο και τον επίτροπο», συμπλήρωσε η Εύα Καϊλή.

Να υπενθυμίσουμε ότι η Εύα Καϊλή συνελήφθη στις 9 Δεκεμβρίου 2022 από τις βελγικές αρχές στο πλαίσιο διερεύνησης του σκανδάλου «Qatargate», κατηγορούμενη για διαφθορά, εγκληματική οργάνωση και «ξέπλυμα» χρημάτων, καθώς φέρεται να έλαβε χρηματικά ποσά από το Κατάρ ώστε να επηρεάζει αποφάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Στο συγκεκριμένο σκάνδαλο είχε εμπλακεί και ο σύζυγός της Εύας Καϊλή, Φραντσέσκο Τζιόρτζι με τον οποίο έχουν αποκτήσει μαζί μια κόρη.

Το ζευγάρι, παρά την κρίση που πέρασε στη σχέση του, παραμένει μαζί, έχοντας αφήσει πίσω όλα όσα έζησαν.

govastiletto.gr – Εύα Καϊλή – Φραντσέσκο Τζιόρτζι: Η σπάνια κοινή τους εμφάνιση και η αναφορά στο σκάνδαλο QatarGate που τους οδήγησε στη φυλακή