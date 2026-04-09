Σε μια συγκλονιστική αποκάλυψη προχώρησε η Κατιάνα Μπαλανίκα, φιλοξενούμενη στο “Γηροκομείο” του Ηλία Ψινάκη. Η σπουδαία ηθοποιός περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια τη σεξουαλική επίθεση που δέχθηκε στο παρελθόν σε κεντρικό δρόμο της Αθήνας, τονίζοντας τη σθεναρή της αντίδραση που έφτασε μέχρι και τη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από την ένταση του περιστατικού.

Πιο συγκεκριμένα, η Κατιάνα Μπαλανίκα εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως «ήμουν στη σχολή θεάτρου ακόμα. Πήγαινα στο σπίτι της Λιλάντας Λυκιαρδοπούλου, προχωρούσα στο πεζοδρόμιο και έρχεται ένας από απέναντι και μου πιάνει το μο…ι. Και όπως κάνει να φύγει, κάνω εγώ το χέρι μου και πιάνω τον γιακά του και τον φέρνω μπροστά μου».

«Του λέω: “Τι νομίζεις ότι είσαι; Τι έκανες; Πού έβαλες το χέρι σου;”. Και αρχίζω να τον πλακώνω στο ξύλο. Οι άντρες παθαίνουν το εξής. Αν αρχίσει μια γυναίκα να τους ρίχνει, τα χάνουν, δεν ξέρουν τι να κάνουν. Τον έδειρα πάρα πολύ».

«Φτάσαμε στη μέση του δρόμου και σταμάτησε η κυκλοφορία. Ήρθαν και με μάζεψαν για να τον αφήσω. Τότε ήμουν πολύ επιθετική γιατί και οι άντρες ήταν, μας προσέβαλλαν στον δρόμο».

«Σου φώναζαν και δεν μίλαγες, σου μίλαγαν και δεν μίλαγες, ήταν άγνωστοι αλλά έκαναν τέτοια οι άντρες. Πολύ άσχημα πράγματα τότε. Οπότε… πάρε να έχεις, όταν μου δινόταν η ευκαιρία» πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Κατιάνα Μπαλανίκα στη νέα διαδικτυακή της συνέντευξη.

govastiletto.gr -Κατιάνα Μπαλανίκα για Γιώργο Μαρίνο: «Δεν μου λείπει, είναι τώρα πάνω από 10 χρόνια που δεν είχε επαφή με κανέναν»