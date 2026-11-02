Σε μια εξομολόγηση για τη δύσκολη συναισθηματική φάση που διανύει προχώρησε η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, Κλειώ, μιλώντας στη δημοσιογράφο Ελισάβετ Οικονόμου και την εκπομπή «Super Κατερίνα».

Η μητέρα του αγαπημένου τραγουδιστή αναφέρθηκε στον γιο της, αποκαλύπτοντας πως αποφεύγει ακόμα και να ακούει το όνομά του, ενώ παράλληλα εξέφρασε την έντονη επιθυμία της να λάμψει η αλήθεια και να αποδοθεί δικαιοσύνη.

«Δεν θέλω να λέω ούτε το όνομα. Δεν μπορώ, δεν μπορώ να το λέω, δεν μπορώ. Το αποφεύγω. Να ακούω το όνομά του. Δεν θέλω να ακούω του παιδιού μου το όνομα», είπε χαρακτηριστικά η Κλειώ Μαζωνάκη.

Όταν η δημοσιογράφος τη ρώτησε εάν αισθάνεται πως η αλήθεια για όσα συνέβησαν στον γιο της δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί, εκείνη περιέγραψε την απομάκρυνσή της από την καθημερινή ενημέρωση.

«Τι να σας πω; Δεν έχω βγει έξω. Δεν ξέρω τίποτα. Ούτε ακούω, ούτε βλέπω. Ούτε τίποτα», ανέφερε.

Στη συνέχεια, μιλώντας για τη δικαιοσύνη, πρόσθεσε: «Η δικαιοσύνη μπορεί να κάνει εκείνη ό,τι πρέπει. Να γίνει κάποια δικαιοσύνη, τίποτα άλλο».

govastiletto.gr -Κλειώ Μαζωνάκη: «Ήταν ένα άγιο παιδί, το έχασα…» – Η σπαρακτική εξομολόγηση για τον χαμό του γιου της