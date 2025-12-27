Η Λένα Μαντά συγκίνησε με τις δηλώσεις της για τον σύζυγό της, Γιώργο, που έχει φύγει από τη ζωή, μιλώντας στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» και στη δημοσιογράφο Μένια Κούκου.

Η συγγραφέας αποκάλυψε ότι τόσο εκείνη, όσο και τα παιδιά της δεν έχουν ξεπεράσει ακόμη τον θάνατό του και περιέγραψε τη μεγάλη αλλαγή που ένιωσε στον εαυτό της: «Είναι η δεύτερη χρονιά που θα κάνουμε γιορτές χωρίς τον Γιώργο, αλλά το παλεύουμε οικογενειακώς.

Οι αναμνήσεις ξύνουν πληγές… Το μόνο που δεν κάνουμε από αυτά που του άρεσαν είναι να καλούμε κόσμο στο σπίτι. Ούτε εγώ, ούτε τα παιδιά μας είμαστε έτοιμοι για κάτι τέτοιο. Μετά τον θάνατό του έχω κάνει στροφή 180 μοιρών.

Όποτε πάω κάπου με πολύ κόσμο, αισθάνομαι ότι πνίγομαι. Πριν δεν το είχα, γιατί είχα δίπλα μου τον Γιώργο και γέλαγε. Εκείνος ήταν πολύ κοινωνικός… Ο Γιώργος ήταν αυτός που με κρατούσε. Ήταν αυτό που έχει ανάγκη κάθε γυναίκα».

Η Λένα Μαντά μοιράστηκε ακόμη μια προσωπική αποκάλυψη για την τηλεοπτική της πορεία: «Βρέθηκα στο παρά πέντε πριν 5-6 χρόνια να κάνω δική μου εκπομπή. Δεν έτυχε… Είχε γίνει μια πρόταση πιο παλιά, ήταν να γίνει πάλι το Real View, μου είχαν προτείνει να είμαι μια από τις τέσσερις κυρίες. Δεν προχώρησε αυτό… Αν μου γίνει μια πρόταση και μου αρέσει, θα το κάνω».

Τέλος, η συγγραφέας τόνισε πως δεν ενδιαφέρεται για το κουτσομπολιό και τους καβγάδες στην τηλεόραση: «Με κουράζει πάρα πολύ η αυτοανορικότητα στην τηλεόραση, επίσης οι καβγάδες και τα κουτσομπολιά. Δε με ενδιαφέρει τι κάνει ο ένας και ο άλλος στη ζωή του…».

