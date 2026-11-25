Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών, η Μαρία Δεληθανάση επανέφερε στη δημοσιότητα ένα φωτογραφικό στιγμιότυπο από μια ιδιαίτερα επώδυνη περίοδο της ζωής της. Η πρώην σύζυγος του Κώστα Δόξα κοινοποίησε μέσω των κοινωνικών δικτύων μια φωτογραφία στην οποία διακρίνονται τα τραύματα κακοποίησης στο πρόσωπό της, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα στις γυναίκες που βρίσκονται εγκλωβισμένες σε κακοποιητικές σχέσεις και δυσκολεύονται να κάνουν το βήμα της απομάκρυνσης.

Η συγκεκριμένη ανάρτηση πραγματοποιήθηκε λίγους μήνες μετά την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας για την υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας, την οποία είχε καταγγείλει η ίδια σε βάρος του πρώην συζύγου της. Ο Κώστας Δόξας καταδικάστηκε σε φυλάκιση τριών ετών με αναστολή, χωρίς την αναγνώριση ελαφρυντικών, καθώς το δικαστήριο, έπειτα από μια πολύχρονη δικαστική διαδρομή, δεν έκανε δεκτούς τους ισχυρισμούς της υπεράσπισής του.

Η φωτογραφία, που είχε δει για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας τον Μάρτιο του 2021, αναρτήθηκε εκ νέου από τη Μαρία Δεληθανάση, η οποία θέλησε να αναδείξει τη σημασία της διατήρησης της μνήμης και της δημόσιας αναφοράς σε όσα βίωσε, όσο οδυνηρή κι αν παραμένει για εκείνη η αναδρομή στο παρελθόν.

Μαρία Δεληθανάση: «Φύγε νωρίς. Τόσο σχετικό το νωρίς σε σχέση με το αργά… Όμως ΦΥΓΕ!»

«Ο καιρός περνάει, τα σημάδια σβήνουν, τουλάχιστον τα εμφανή, τα δικαστήρια αποδίδουν δικαιοσύνη. Όμως εγώ πάντα θα ανατρέχω σε αυτό το βίωμα, κι ας είναι τραυματικό για εμένα, έχω μάθει να φροντίζω τις πληγές μου) και ενοχλητικό για άλλους. Όχι για να προκαλέσω οίκτο και συμπόνια όπως πολλές φορές συκοφαντήθηκα με τρόπο χυδαίο… σε πάνελ και δικαστικές αίθουσες. Αλλά για να θυμάμαι και κυρίως να θυμίζω στην καθεμία μας, πως από τη μέρα που θα βρεις τη δύναμη να φύγεις από μια κακοποιητική σχέση, υπογράφεις το συμβόλαιο της νέας σου ζωής που μόνο ανοδική πορεία θα έχει. Στο υπόσχομαι. Αυτό που σήμερα σε φοβίζει, το βήμα αυτό το μετέωρο, το άτολμο, που σε δυσκολεύει, θα γίνει η δύναμη σου να αλλάξεις τον κόσμο σου. Φύγε νωρίς. Τόσο σχετικό το νωρίς σε σχέση με το αργά… Όμως ΦΥΓΕ! Σε περιμένουν τόσα υπέροχα πράγματα στην πραγματική ζωή».

Η φωτογραφία που είχε δημοσιεύσει το 2021 και η περιγραφή της κακοποίησης

Η πρώτη φορά που η Μαρία Δεληθανάση είχε δημοσιεύσει τη συγκεκριμένη φωτογραφία ήταν στις 5 Μαρτίου 2021, όταν είχε επιλέξει να μιλήσει δημόσια για την εμπειρία της και να περιγράψει τη σταδιακή εξέλιξη μιας κακοποιητικής σχέσης. Στο κείμενό της είχε εξηγήσει ότι η κακοποίηση δεν εμφανίζεται απαραίτητα από την πρώτη στιγμή με τη μορφή της σωματικής βίας, αλλά μπορεί να ξεκινήσει με λόγια που πληγώνουν, σιωπή, υποτίμηση και συμπεριφορές που σταδιακά αποδυναμώνουν τον άνθρωπο που τις υφίσταται.

«Δε θα συμβεί την πρώτη μέρα, ούτε μία φορά. Έρχεται ως επικύρωση της εκμηδένισης σου στην τελετουργία της συστηματικής, ψυχικής σου εξόντωσης. Αρχικά είναι λόγια που σε πονούν και σε αποδυναμώνουν, η σιωπή, σαδιστική, που σε οδηγεί σε απομόνωση. Θα σε υποτιμήσει, θα σε απειλήσει, θα σε προδώσει, θα σε εκμεταλλευτεί, θα σε συκοφαντήσει, θα διαστρεβλώσει την αλήθεια, θα σε βγάλει τρελή, θα κάνει τις βασικές σου ανάγκες να μοιάζουν παράλογες απαιτήσεις, θα σε “αδειάσει”.

Μετά θα γυρίσει «μετανιωμένος», θα υποσχεθεί, θα φορέσει τη μάσκα της αυτοβελτίωσης, θα σου δώσει την τροφή που ζητάς να κορέσεις τη συναισθηματική πείνα που σου επέβαλε, θα σε μπερδέψει. Τότε θα δεις μοναδικές οσκαρικές ερμηνείες να διαδραματίζονται μπροστά στα μάτια σου,θα σε πείσει. Θα τη δεις σωτήρας, ήρωας, θα πιστέψεις ότι η αγάπη σου θα σώσει τον κόσμο. Θα πάθεις «σύνδρομο Στοκχόλμης», θα ενοχοποιήσεις εσένα, θα τον καλύψεις, θα ντρέπεσαι, θα πάθεις κατάθλιψη, θα ζεις στα παρασκήνια της ζωής σου χωρίς συμμετοχή.

Θα βρεθείς σε σκοτεινά μονοπάτια του νου για να αρνηθείς αυτό που ζεις. Η μνήμη έχει εξασθενήσει και η ανάκληση του αξιοθαύμαστου εαυτού σου απαιτεί ενέργεια που δεν έχεις. Παραιτείσαι και ζεις σ’αυτό που έχεις καιρό συνηθίσει. Στη μαύρη τρύπα. Θα στηρίξεις την εικόνα κ τα κοινωνικά πρότυπα για να πιαστείς και εσύ απ’ αυτό που φαίνεται, αλλά δεν είναι. Η αυτοαμφισβήτηση θα γίνει δεύτερη φύση σου, όποια κι αν είσαι, όσα προσόντα κ αν διαθέτεις. Το άγχος και ο φόβος δεν είναι αρκετά για να περιγράψουν αυτό που ζεις, ούτε τολμάς να εντάξεις εύκολα τον εαυτό σου στην κατηγορία των «κακοποιημένων γυναικών».

Θα πουν κάποιοι «τι του έκανες;», «γιατί δεν έφευγες», «τώρα το θυμήθηκες, γιατί»; Γιατί το να μοιράζεσαι την αλήθεια σε λυτρώνει. Γιατί το πέρασμα από την ατολμία στο θάρρος είναι κατάκτηση σου. Γιατί η παρρησία μετουσιώνεται σε δύναμη. Γιατί απαντάς μεμιάς στα αδιάκριτα «γιατί» και στα συμπονετικά «κρίμα». Γιατί αν αυτός δε σε σεβάστηκε, δεν παύεις να είσαι η πολύτιμη, λατρεμένη και έμπιστη κόρη, μητέρα, φίλη ή συνεργάτης κάποιων άλλων ανθρώπων. Κ η αλήθεια σου μετράει,έχει αξία όπως και ΕΣΥ. Γιατί δε θες να είσαι άλλο συνένοχη συγκαλύπτοντας το κακό. Γιατί συνέβη και σε μένα όπως και σε κάποιες από εσάς».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Maria Delithanasi (@missdivablondie)

Πηγή: athensmagazine.gr