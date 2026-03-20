Η Μαριάντα Πιερίδη έδωσε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, το βράδυ της Πέμπτης, στο νέο επεισόδιο για την εκπομπή Status με τον Κωνσταντίνο Καμέα που προβλήθηκε στο πρόγραμμα του Astra Tv.

Ανάμεσα σε άλλα, μάλιστα, η γνωστή τραγουδίστρια αναφέρθηκε στις μορφές κακοποίησης που έχει υποστεί σε προσωπικές της σχέσεις καθώς και στον τρόπο με τον οποίο τις αντιμετώπιζε ως το τέλος τους.

Πιο συγκεκριμένα, η Μαριάντα Πιερίδη εξομολογήθηκε αρχικά πως «έχει πολλές μορφές η κακοποιητική συμπεριφορά. Νιώθω ότι, όταν έχεις φτάσει σε κάποια ηλικία πια, είναι λογικό να έχεις περάσει και κάποιες δυσκολίες. Άλλοι λιγότερο, άλλοι δυστυχώς πολύ περισσότερο. Σε διάφορες μορφές, λοιπόν, η κακοποιητική συμπεριφορά έχει περάσει από τη ζωή μου αλλά πάντα έβρισκα τον τρόπο να το αντιμετωπίζω εκείνη τη στιγμή».

«Μπορεί να αντιμετώπιζα μια κατάσταση πολύ δύσκολη και εκείνη τη στιγμή, ξαφνικά, επειδή πάντα νιώθω ότι έχω ένα τοιχάκι μπροστά μου, νιώθω ότι πάντα έχω μια δικλείδα ασφαλείας. Υπήρξε κάποια στιγμή χειροδικία την οποία, βέβαια, την αντιμετώπισα εκείνη τη στιγμή με απίστευτο θάρρος. Δεν ξέρω πως βρήκα αυτό το θάρρος και τη δύναμη».

«Ήταν όμως τόσα χρόνια πίσω, δεν υπήρχε τόσο μεγάλη ενημέρωση που υπάρχει τώρα. Ίσως τώρα να έπαιρνα αμέσως την αστυνομία, φεύγοντας δηλαδή από το σπίτι. Εκείνη τη στιγμή, το μόνο που έκανα ήταν να πω πέντε κουβέντες που με έκαναν να νιώσω καλά. Έβγαλα από μέσα μου ό,τι ένιωσα ότι έπρεπε να βγάλω, άνοιξα την πόρτα και έφυγα» συμπλήρωσε, επίσης, η Μαριάντα Πιερίδη.

govastiletto.gr – Επική αντίδραση από τη Μαριάντα Πιερίδη όταν άκουσε τα ονόματα Κωνσταντάρα και Μαλέσκου – «Θες να πούμε ένα τραγούδι;»