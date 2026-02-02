Ιδιαίτερα φορτισμένη εμφανίστηκε η Ναταλί Κάκκαβα στο πλατό της εκπομπής Buongiorno στο MEGA, το πρωί της Δευτέρας 2 Φεβρουαρίου.

Η παρουσιάστρια δεν κατάφερε να κρύψει τη συγκίνησή της, μιλώντας ανοιχτά για την ένταση και τις επιθέσεις που δέχεται μετά τα γεγονότα στο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Σαρωνικού.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η Ναταλί Κάκκαβα συγκλονίστηκε βλέποντας ξανά τα πλάνα από τον καβγά, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Συγχωρέστε με, γιατί τώρα που το βλέπω πάλι, το ξαναζώ. Τι περνάω, Φαίη…».

Η συναισθηματική της φόρτιση ήταν εμφανής, με τη φωνή της να «σπάει» μπροστά στις κάμερες. «Με λένε ανεπιθύμητη και αυτά τα διαβάζουν τα παιδιά μου».

Η παρουσιάστρια μίλησε για την απόφασή της να ασχοληθεί με την τοπική αυτοδιοίκηση, τονίζοντας πως δεν είχε προσωπικές φιλοδοξίες, αλλά καθαρά αγάπη για τον τόπο της: «Επέλεξα με χαρά να ασχοληθώ με την τοπική αυτοδιοίκηση. Αγαπώ τον τόπο που ζούμε με τον Γρηγόρη και τα παιδιά μας. Νιώθω ευλογημένη που βρίσκομαι εκεί».

Η Ναταλί Κάκκαβα εξήγησε πως όλα ξεκίνησαν επειδή επέλεξε να στηρίξει έναν νέο άνθρωπο, πιστεύοντας ότι θα μπορούσε να φέρει αλλαγή στον τόπο: «Όλα αυτά συνέβησαν γιατί πίστεψα σε έναν άνθρωπο και θεώρησα ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά».

Η εξομολόγησή της άφησε έντονο αποτύπωμα στο πλατό, με τη συγκίνησή της να γίνεται κοινή και στους παρουσιαστές.

