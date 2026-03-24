Η Παναγιώτα Βλαντή, σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση στην εκπομπή «EQ» με την Έλενα Παπαβασιλείου (Δευτέρα 23/03), αναφέρθηκε ανοιχτά στο κίνημα MeToo και αποκάλυψε τη δική της τραυματική εμπειρία με τη σεξουαλική παρενόχληση.

«Έχω ηρεμήσει από τη στιγμή που μίλησα, από εκεί και πέρα λέω ότι ο κόσμος θα κρίνει. Δεν μπορώ να κάνω κάτι, ούτε εγώ, ούτε οι υπόλοιπες κυρίες. Από εδώ και πέρα εννοείται είναι ελεύθερος να δουλέψει, εγώ θεωρώ ότι ο κόσμος θα κρίνει και πρέπει να κρίνει γιατί και εμείς κρινόμαστε από τον κόσμο. Ήταν πολύ δύσκολο να βρω τη δύναμη να μιλήσω. Ήταν από τις πιο δύσκολες στιγμές στη δουλειά μου, αλλά δεν μπορούσα να αφήσω άλλες γυναίκες να βγουν μπροστά και εγώ να μη μιλήσω. Δεν γινόταν να μην τις υποστηρίξω», εξομολογήθηκε η Παναγιώτη Βλαντή.

«Στα 20-21 όταν πήγαινα στις ακροάσεις… το είχαμε μοιραστεί μεταξύ μας, το ξέραμε, απλώς δεν μιλάγαμε. Αισθανόμουν πάρα πολύ φόβο, πριν μιλήσω, είχα αγωνία, άγχος. Έλεγα “δεν γίνεται να είσαι κότα”, δεν μπορούσα να το δεχτώ αυτό για εμένα», ανέφερε επίσης η αγαπημένη ηθοποιός.

Η Παναγιώτα Βλαντή όταν είχε βρεθεί καλεσμένη στην εκπομπή “Πάμε Δανάη!” που έπαιζε στο MEGA είχε αναφέρει ότι παρενοχλήθηκε σεξουαλικά από τον ίδιο ηθοποιό-σκηνοθέτη που παρενόχλησε την Τζένη Μπότση και την Αγγελική Λάμπρη.

«Είμαι κι εγώ θύμα παρενόχλησης. Με παρενόχλησε ο ίδιος άνθρωπος που παρενόχλησε την Τζένη Μπότση και την Αγγελική Λάμπρη. Είναι παραγεγραμμένο το αδίκημα. Βγήκαμε τώρα να μιλήσουμε γιατί ήταν η κατάλληλη στιγμή. Ήταν εξαιρετικά δύσκολο να το κάνουμε. Κάποιοι άνθρωποι από το δικό μου περιβάλλον το ήξεραν. Η οικογένειά μου δεν το γνώριζε. Μέχρι την ανάρτηση που έκανα στο διαδίκτυο δεν γνώριζε η οικογένειά μου τι μου είχε συμβεί. Μου ήταν δύσκολο να το πώ στον μπαμπά μου και τον σύντροφό μου», είχε αποκαλύψει.

