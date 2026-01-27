Η Ρούλα Κορομηλά έστειλε ένα συγκλονιστικό μήνυμα μέσω Instagram για την έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα, που στοίχισε τη ζωή σε πέντε γυναίκες.

Η παρουσιάστρια τόνισε ότι η τραγωδία αφορά όλους και ότι χρειάζεται σεβασμός προς τα θύματα και τις οικογένειές τους.

Στην ανάρτησή της, η Κορομηλά αναφέρθηκε στις πέντε γυναίκες ως σκληρά εργαζόμενες, που δούλευαν για να εξασφαλίσουν ένα καλύτερο μέλλον και να φροντίσουν τα παιδιά τους.

Υπογράμμισε το μέγεθος του πόνου και της απώλειας, σημειώνοντας πως ήταν γυναίκες που επέλεγαν να δουλεύουν νυχτερινή βάρδια, για να είναι με τα παιδιά τους κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Η παρουσιάστρια έκλεισε εκφράζοντας τη βαθιά της λύπη και τα συλλυπητήριά της, λέγοντας ότι δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν την κατάσταση και τον πόνο των οικογενειών που μένουν πίσω.

Πηγή: instagram

