Το πρωί της Πέμπτης 29/1, προβλήθηκε, στην εκπομπή «Super Κατερίνα» στον Alpha, απόσπασμα από τη συνέντευξη που έδωσε η Σοφία Μουτίδου στη διαδικτυακή εκπομπή της Δάφνης Καραβοκύρη.

Η γνωστή ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για τις δύσκολες στιγμές που βίωσε μετά το θάνατο της μητέρας της, τις ενοχές που ένιωθε, αλλά και για το λόγο που οδηγήθηκε στο να πάρει αντικαταθλιπτικά χάπια. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις μορφές κακοποίησης που έχει ζήσει τόσο στην προσωπική, όσο και στην επαγγελματική πορεία της.

«Ένιωθα ότι η μαμά μου πέθανε, επειδή εγώ δεν έκανα κάτι. Πάντα όταν χάνεις κάποιον, βρίσκεις ένα ποσοστό ευθύνης, λες ότι κάτι δεν έκανες καλά, ή νιώθεις μια ενοχή. Εννοείται ότι έμπλεξα με τη θρησκεία εκεί. Προσευχήθηκα, φόρεσα σταυρούς, έκανα τάματα, πήγα σε Μοναστήρια. Πριν εγκαταλείψω τη θρησκεία ως απάγκιο ψυχής, την εμπιστεύτηκα πολύ.

Είχα κάνει ένα κονέ με τον Θεό, τότε μου άρεσε ένας παντρεμένος, και του είχα πει ότι δε θα ξαναερωτευτώ παντρεμένο. Μου άρεσε οπτικά ένας παντρεμένος και έλεγα ότι αυτό ήταν που αρρώστησε τη μητέρα μου», εξομολογήθηκε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, η ηθοποιός ξεκαθάρισε ότι δεν διαγνώστηκε ποτέ με κατάθλιψη, λέγοντας: «Δεν είχα κατάθλιψη, αυτό που με οδήγησε στα αντικαταθλιπτικά ήταν οι πανικοί. Με κατάθλιψη δε διαγνώστηκα ποτέ».

Αναφερόμενη στην κακοποίηση που έχει υποστεί, η Σοφία Μουτίδου δήλωσε: «Βεβαίως και έχω κακοποιηθεί. Όλο αυτό που έζησα με την πίεση των γονιών, η μαμά ήταν πάρα πολύ αυταρχική, συναισθηματική κακοποίηση, όχι ότι δεν έφαγα τη σφαλιάρα του αιώνα, είμαι από τα παιδιά που έχουν φάει ξύλο. Και στον επαγγελματικό χώρο έχω βιώσει κακοποίηση. Είμαι από τους ανθρώπους που πίσω έκανα μεγάλη προσπάθεια για να βγουν οι εργασιακοί μπούλερς και δεν τα κατάφερα. Στη σεξουαλική κακοποίηση τα κορίτσια μπόρεσαν και οργανώθηκαν, στην εργασιακή δε τα κατάφεραν. Έχω δει να με βρίζουν χυδαία, να έχουν πέσει πάνω μου, να με δείρουν.

Εκεί και εγώ έβρισα και πήγα να δείρω. Το βρισίδι και η ξεφτίλα που έχω βιώσει ως ηθοποιός είναι χωρίς προηγούμενο… Στον εργασιακό μου χώρο δεν ήμουν ποτέ το σεξουαλικό θύμα γιατί δεν είχα τα φόντα, δεν ήμουν η ωραία γυναίκα».

Τέλος, αποκάλυψε ότι μετά το θάνατο του συζύγου της, απευθύνθηκε σε ειδικό, ώστε να βρει το σωστό τρόπο να διαχειριστεί την απώλεια, τόσο για την ίδια, όσο και για την κόρη της.

«Δύο ώρες μετά τον θάνατό του, έψαξα στο Google “πένθος και παιδί”», είπε, εξηγώντας ότι απευθύνθηκε άμεσα στο κέντρο στήριξης «Μέριμνα». «Πριν το ανακοινώσω στη Δήμητρα, έπρεπε να μάθω πώς να το κάνω. Είπα “δεν είμαι αρμόδια, υπάρχουν άλλοι αρμόδιοι”», εξομολογήθηκε η Σοφία Μουτίδου.

govastiletto.gr – Η Σοφία Μουτίδου για την επιστροφή του Φιλιππίδη στο θέατρο – «Νιώθω άβολα, κρύα, παγωμένα»