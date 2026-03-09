Η Ασπασία Κράλλη, σύζυγος του ηθοποιού Χρήστου Βαλαβανίδη, μίλησε στην εκπομπή «Πρωινό» δύο ημέρες μετά τον θάνατό του, σε ηλικία 82 ετών.

Ο γνωστός ηθοποιός αντιμετώπιζε χρόνια προβλήματα υγείας και είχε νοσηλευτεί πρόσφατα λόγω καρδιακών επιπλοκών.

Η Ασπασία Κράλλη περιέγραψε τη βαθιά της θλίψη και την αγάπη που έτρεφε για τον σύζυγό της: «Ήμασταν μαζί 54 χρόνια. Ήταν ένας σπάνιος άνθρωπος, υπέροχος σύντροφος, αληθινά γενναιόδωρος. Δεν τον αγαπούσα για το ύψος ή την εμφάνισή του, αλλά για την καρδιά του. Η απώλειά του με πονάει απίστευτα».

Τόνισε επίσης, το ήθος και το ταλέντο του Χρήστου Βαλαβανίδη, υπογραμμίζοντας ότι ποτέ δεν προσκύνησε κανέναν για να ανέβει επαγγελματικά, αλλά πάντα στηρίχθηκε στο έργο και τη φωνή του.

«Βασανίστηκε πολύ τον τελευταίο καιρό στο νοσοκομείο. Είχε όνειρο να κάθεται σε μια καρέκλα στη θάλασσα και να μας βλέπει να κολυμπάμε. Ο τελευταίος αποχαιρετισμός ήταν συγκινητικός και δύσκολος», ανέφερε συγκινημένη η σύζυγός του.

Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή μέσω της επίσημης σελίδας του «Από Κοινού Θέατρο», με το θέατρο να αποχαιρετά τον καλλιτέχνη, εκφράζοντας ταυτόχρονα τη συμπαράστασή του στην οικογένεια: «Αντίο σπουδαίε μας Χρήστο, πολυτάλαντε καλλιτέχνη! Λάμπρυνες με την υποκριτική, τη φωνή και την ποίησή σου!».