Η Βίκυ Βολιώτη την Παρασκευή 5 Μαρτίου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Happy Day και προχώρησε σε μια προσωπική εξομολόγηση για δύσκολες στιγμές της ζωής της. Η γνωστή ηθοποιός μίλησε για την απώλεια του πατέρα της σε νεαρή ηλικία, για την καθημερινότητα με την κόρη της Άννα που περνά πλέον στην προεφηβεία.

Η Βίκυ Βολιώτη μίλησε ανοιχτά για μια από τις πιο δύσκολες εμπειρίες της ζωής της, όταν έχασε τον πατέρα της σε ηλικία μόλις 16 ετών, μετά από μια περίοδο ασθένειας που κράτησε περίπου δύο χρόνια.

«Ήμουν 16 ετών όταν έχασα τον μπαμπά μου, πολύ σκληρό. Ήταν άρρωστος περίπου δύο χρόνια και μπορώ να πω ότι αυτά τα χρόνια ήταν τα πιο δύσκολα. Το ξαφνικό ίσως να είναι πιο εύκολο, αν και είναι μεγάλη κουβέντα. Μες στη ζωή είναι ο θάνατος και πρέπει και να μπορούμε να μιλάμε για αυτό, και να μην κρυβόμαστε. Πιο πολύ φοβάμαι μην χάσω τους ανθρώπους που αγαπώ, παρά μην πάθω εγώ κάτι», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η κόρη της Άννα και η προεφηβεία

Η ηθοποιός μίλησε και για τη σχέση με την κόρη της Άννα, περιγράφοντας τις αλλαγές που βλέπει το τελευταίο διάστημα καθώς περνά στη φάση της προεφηβείας.

«Βλέπω ξαφνικά να γίνεται μια αλλαγή. Οι αλλαγές στα παιδιά γίνονται σχετικά ξαφνικά, όπως ήταν η ανάπτυξη στα μικρότερα χρόνια, σαν να μεγαλώνουν σε ένα βράδυ και νοητικά και σωματικά. Έτσι και τώρα, στην προεφηβεία, μέσα σε ελάχιστους μήνες αισθάνομαι ότι το παιδί έχει κάνει ένα βήμα μεγάλο. Αρχίζει και κλείνει την πόρτα, μέχρι στιγμής δεν έχει νεύρα. Κάθεται ώρες ακούγοντας μουσική και σκέφτεται, είναι πολύ στοχαστική», δήλωσε η Βίκυ Βολιώτη.

Όπως αποκάλυψε, η κόρη της πήρε πρόσφατα μια σημαντική απόφαση που αφορά τη ρυθμική γυμναστική, με την οποία ασχολούνταν σε επίπεδο πρωταθλητισμού: «Πήρε κάποιες αποφάσεις πολύ πρόσφατα, στις οποίες είναι πολύ συνειδητοποιημένη, σε σχέση με τη ρυθμική γυμναστική, που έκανε πρωταθλητισμό και τώρα αποφάσισε να μην είναι τόσο αυστηρή. Συζητήσαμε πολύ για αυτό, κατάλαβα πως ήταν μια απόφαση που πήρε μετά από σκέψη και πως από εδώ και πέρα θα παίρνει αποφάσεις εκείνη για τη ζωή της, όχι εμείς. Είναι υγιές, αλλά και σοκαριστικό για έναν γονιό».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Vicky Volioti (@vickyvolioti_official)

govastiletto.gr -Βίκυ Βολιώτη: Πήρε το πτυχίο της από το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών – «Κάλλιο αργά παρά ποτέ»