Η αρχική του αντίδραση είχε χιούμορ και αντίσταση, ωστόσο το μήνυμα ήταν σαφές. Τελικά, όπως παραδέχτηκε, ο φόβος λειτούργησε καταλυτικά, και τον οδήγησε στο να «κόψει τα πάντα», υιοθετώντας ένα πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Πρόκειται για μια απόφαση που δεν αφορά μόνο την εικόνα, αλλά κυρίως τη διάρκεια και την ποιότητα της ζωής.

Σε ερώτηση για τους φίλους και τις κοινωνικές του σχέσεις, ο Φάνης Λαμπρόπουλος απάντησε αρχικά με τον γνωστό του σαρκασμό: «Αυτή η δουλειά είναι πολύ σκληρή, αν θες να είσαι στην κορυφή, δεν υπάρχουν φίλοι».

Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι ο χρόνος για φίλους είναι περιορισμένος, φτάνοντας στο σημείο να λέει επίσης με χιούμορ ότι τους βλέπει «αναγκαστικά» και ότι «του φορτώνονται».

Ο ίδιος το συνοψίζει με απλότητα: «Καλώς ή κακώς είναι μόνο οικογένεια και δουλειά».

govastiletto.gr – Ο Φάνης Λαμπρόπουλος στον ΣΚΑΪ – Η επίσημη ανακοίνωση