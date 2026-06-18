Ο Φάνης Λαμπρόπουλος, με το χαρακτηριστικό χιούμορ του, αλλά και μια δόση ειλικρίνειας, έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day». Πίσω από τις ατάκες και το σαρκασμό, αποκαλύπτεται μια πιο προσωπική πλευρά του, που αφορά τις αλλαγές στον τρόπο ζωής του και τις προτεραιότητες που έχουν μετατοπιστεί.
Ο Φάνης Λαμπρόπουλος δεν έκρυψε ότι η αλλαγή στη ζωή του ξεκίνησε από ένα έντονο «καμπανάκι» για την υγεία του. Όπως περιέγραψε, ένας γιατρός στάθηκε αφορμή για να επαναπροσδιορίσει τις συνήθειές του, θέτοντας ξεκάθαρα το δίλημμα: αν θέλει να είναι παρών για τα παιδιά του, πρέπει να αλλάξει.