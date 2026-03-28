Με εμφανή συγκίνηση, ο Σταμάτης Φασουλής αποχαιρέτησε τη μεγάλη Μαρινέλλα μέσα από την εκπομπή «J2US», λίγες ώρες μετά την είδηση του θανάτου της.

Ο γνωστός δημιουργός μίλησε ανοιχτά για τα ανάμεικτα συναισθήματα που βιώνει, εξηγώντας πως, παρά τη θλίψη, νιώθει και μια μορφή ανακούφισης, γνωρίζοντας τη δύσκολη κατάσταση της υγείας της το τελευταίο διάστημα.

«Αισθάνομαι μια φρικτή ανακούφιση και ταυτόχρονα ενοχή γι’ αυτό, γιατί έπρεπε να φύγει… Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο σχεδόν δεν ζούσε και όλοι περιμέναμε να ησυχάσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Σταμάτης Φασουλής στάθηκε και στη μακρόχρονη σχέση τους, τονίζοντας πως συνεργάστηκαν για περίπου τρεις δεκαετίες, από το 1987 έως το 2017, χτίζοντας έναν βαθύ δεσμό που ξεπερνούσε τα επαγγελματικά όρια.

«Έχουμε μοιραστεί όχι μόνο τη δουλειά, αλλά και κομμάτια ζωής», σημείωσε, εξηγώντας γιατί η απώλειά της είναι τόσο δύσκολη να διαχειριστεί.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη σπουδαία καλλιτεχνική της πορεία, επισημαίνοντας ότι η Μαρινέλλα υπήρξε μια μορφή που καθόρισε το ελληνικό τραγούδι. Όπως είπε, άλλαξε τα δεδομένα της νυχτερινής διασκέδασης, φέρνοντας νέο ύφος και δυναμισμό στη σκηνή, με χαρακτηριστικές κινήσεις και επιλογές που άφησαν εποχή.

Τα λόγια του αποτυπώνουν το κλίμα συγκίνησης που επικρατεί στον καλλιτεχνικό κόσμο, με τη Μαρινέλλα να αποχαιρετάται ως μια προσωπικότητα που σημάδεψε βαθιά την ελληνική μουσική ιστορία.

Govastiletto.gr – Σταμάτης Φασουλής: Περιγράφει πρώτη φορά πώς η Αλίκη Βουγιουκλάκη τον «έσωσε» από προσωπικό αδιέξοδο