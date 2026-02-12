Ο Κυριάκος Κυανός άνοιξε την καρδιά του στον Δημήτρη Σιδηρόπουλο και στην εκπομπή Happy Day και μέσα σε όλα μίλησε και για την πρόσφατη περιπέτεια της κόρης του.

Ο γνωστός τραγουδιστής που ξεκινάει εμφανίσεις από αύριο Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου αρχικα αποκάλυψε το πιο έντονο περιστατικό με θαυμάστρια που έχει βιώσει.

«Μου έχει συμβεί θαυμάστρια να μου πετάξει λουλούδια με πιρούνι μαζί. Όπως τα πήρε από το τραπέζι, τα πέταξε και μου καρφώθηκε στο φρύδι», είπε αρχικά ο Κυριάκος Κυανός.

Για την περιπέτεια υγείας της κόρης του, ο τραγουδιστής αποκάλυψε: «Έσκασε η σκωληκοειδίτιδα της κόρης μου και ήταν πολύ επικίνδυνο. Εγώ το έχω περάσει στην ίδια ηλικία, είχα την εμπειρία να ξεχωρίσω τα σημάδια, οπότε την πήρα και την πήγα στο νοσοκομείο και μου την πήραν από τα χέρια. Είναι τρομακτικό να σου παίρνουν το παιδί από τα χέρια και να μην ξέρει τι θα συμβεί. Το παιδί τώρα είναι μια χαρά».

Ο Κυριάκος Κυανός παντρεύτηκε την αγαπημένη του, Στάτη Μπούρα, στις 19 Σεπτεμβρίου 2021 με θρησκευτικό μυστήριο στον Ιερό Ναό του Προφήτη Ηλία στο Χαϊδάρι. Την ίδια ημέρα ολοκληρώθηκε και η βάφτιση της κόρης τους, η οποία πήρε το όνομα Αργυρώ.

