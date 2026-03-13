Συγκλονίζει ο Μάρκος Σεφερλής: «Μου είπε “έσωσες το παιδί μου από την ανορεξία”, είναι γιος γνωστού τραγουδιστή»

Ο Μάρκος Σεφερλής φιλοξενήθηκε, το πρωί της Παρασκεύης 13/3, στην εκπομπή «Buongiorno» και έδωσε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στη Φαίη Σκορδά. Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε, μεταξύ άλλων, για τα πειράγματα που κάνει στο κοινό που δίνει το «παρών» στις παραστάσεις του, στην πρόβλεψη που είχε κάνει μια δασκάλα του ότι θα γίνει ηθοποιός, ενώ αποκάλυψε παράλληλα ότι γνωστός τραγουδιστής τού είπε πως «έσωσε» τον γιο του από τη νευρική ανορεξία.

Αρχικά, ο ίδιος ανέφερε: «Κανείς δε έχει παρεξηγηθεί από το κοινό με τα πειράγματα που κάνω, κάνω πλάκα με ένα ρούχο, ένα καπέλο που μπορεί να φοράει μία στη δεύτερη σειρά. Η διάθεσή μου δεν είναι να το χλευάσω, είναι αυτό που βλέπω να το κάνω αστείο. Υπάρχει αυτή η διάθεση του παιχνιδιού».

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Δεν είναι χρέος να κάνω τον κόσμο να γελάει, είναι τρόπος ζωής πια. “Εσύ θα γίνεις ηθοποιός όταν μεγαλώσεις, μου είχε πει μια δασκάλα αγγλικών όταν ήμουν 8 ετών”. Ήταν η μόνη που το είχε προβλέψει, γιατί ήμουν αριστούχος μαθητής και οι γονείς μου με προόριζαν να γίνω δικηγόρος. Την είδα μετά από χρόνια και της το είπα».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο ίδιος συγκλόνισε με την αποκάλυψη που έκανε για τα λόγια που του λένε στις παραστάσεις του οι θαυμαστές του: «Μου έχουν πει ότι τους έχω σώσει από κατάθλιψη, από αυτοκτονία, το λέω και ανατριχιάζω. Ήρθαν και μου είπαν “έχεις σώσει το παιδί μου από την ανορεξία”. Είναι γιος τραγουδιστή επώνυμου. “Το έσωσες εσύ, είχε νευρική ανορεξία. Δεν ξέρω τι του είπες αλλά από τότε που του μίλησες άλλαξε όλη του η φιλοσοφία”, μου είπαν».

Κλείνοντας, ο ίδιος αποκάλυψε ότι θα ήθελε να παρουσιάσει ένα σόου με μεταμφιέσεις στην τηλεόραση.

