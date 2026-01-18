Μία εκ βαθέων εξομολόγηση έκανε ο Τάσος Δούσης το βράδυ του Σαββάτου 17 Ιανουαρίου, καλεσμένος στην εκπομπή «After Dark» με τον Θέμη Γεωργαντά.

Ο γνωστός δημοσιογράφος αναφέρθηκε με ειλικρίνεια στις δύσκολες συνθήκες και τη φτώχεια των παιδικών του χρόνων, εμπειρίες που αποτέλεσαν τα θεμέλια της προσωπικότητάς του. Παράλληλα, απάντησε σε όσους τον επικρίνουν για το πολυτελές ύφος των «Εικόνων», ξεκαθαρίζοντας πως η αρνητικότητα των social media δεν τον επηρεάζει πλέον.

«Δεν με ζηλεύουν μόνο, με βρίζουν κιόλας. Το “βρίζουνε” το λέω με την έννοια ότι θα ήθελαν να ήταν στη θέση μου. Χωρίς hate comments δεν ζούμε. Είμαι σε μια ηλικία που δεν με νοιάζει τι θα πούνε. Το καλό είναι ότι τα comments βοηθάνε τον λογαριασμό μου να ανέβει», είπε ο Τάσος Δούσης.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης μίλησε για τη σύζυγό του, Κατερίνα Δημοπούλου, και τη μεταξύ τους σχέση, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Όπως εξήγησε, η κοινή τους πορεία φέρνει και εντάσεις: «Είμαστε μαζί στις εταιρείες, στα ταξίδια δεν είμαστε μαζί, αλλά είμαστε μαζί σχεδόν παντού. Υπάρχει μεγάλη τριβή και ένταση, γιατί κι εγώ είμαι πολύ δύσκολος άνθρωπος στη δουλειά. Δεν είμαι ήρεμος επιχειρηματίας, έχω τα νεύρα μου και τις εντάσεις μου και όταν έχω απέναντί μου τη σύζυγό μου, της συμπεριφέρομαι όπως σε έναν υπάλληλο. Βέβαια αυτό φέρνει μετά τριβές και στο σπίτι».

Περνώντας στο εξομολογητήριο αποκάλυψε πως: «Το πιο τρελό πράγμα που έχω κάνει για να κατακτήσω μια γυναίκα ήταν να δημιουργήσω μια ψεύτικη σχέση, δήθεν ότι με γουστάρει μια άλλη, και έβαζα έναν φίλο να με παίρνει τηλέφωνο, τον είχα αποθηκεύσει με το όνομα της κοπέλας και έβγαινε αυτό. Έπιασε τόπο, τρελαίνονται οι γυναίκες με αυτό».

Τα φτωχικά παιδικά του χρόνια στο Αιγάλεω

Ο Τάσος Δούσης γύρισε πίσω τον χρόνο και μίλησε για τα παιδικά του χρόνια στο Αιγάλεω και τις συνθήκες φτώχειας που έζησε.

«Ήταν πολύ δύσκολα τα παιδικά μου χρόνια. Η μεγάλη μου επιτυχία ως επιχειρηματίας έχει συμβεί επειδή είχα πάρα πολύ δύσκολα παιδικά χρόνια. Ίσως το γεγονός ότι πείνασα στη ζωή μου να ήταν η βάση για να τα καταφέρω», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Όπως είπε, μεγάλωσε σε ένα σπίτι με πολλή αγάπη, αλλά και συνεχείς στερήσεις: «Όπου υπάρχει φτώχεια υπάρχει γκρίνια. Μεγάλωσα σε απίστευτα δύσκολες συνθήκες. Έβγαινα από το ένα δωμάτιο και έπρεπε οπωσδήποτε να κλείσω το φως για να πάω στο άλλο, γιατί αλλιώς έκαιγε ρεύμα. Φορούσα τα ρούχα του πατέρα μου, τα οποία μεταποιούσε η μητέρα μου που ήταν μοδίστρα».

