Σε μια σπάνια και άκρως εξομολογητική συνέντευξη στον Κωνσταντίνο Καμέα, ο Θανάσης Πάτρας αναφέρθηκε στη δύσκολη μάχη που έδωσε η σύζυγός του με ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Το απόσπασμα, που προβλήθηκε στο “Happy Day” το πρωί της Παρασκευής, ανέδειξε την ευαίσθητη πλευρά του παρουσιαστή, ο οποίος παραδέχθηκε πως η περασμένη χρονιά ήταν η πιο δύσκολη για την οικογένειά του.

«Είχα μια πολύ δύσκολη χρονιά πέρυσι. Είχα ένα θέμα υγείας που αντιμετώπισε η σύζυγός μου και μου στοίχισε πάρα πολύ, είχα μπει σε ένα κέλυφος για να με αυτοπροστατέψω για να αντιμετωπίσω όλη την κατάσταση που πέρναγα. Γενικώς έχω περάσει πολλές δυσκολίες με τη γυναίκα μου σε όλα τα επίπεδα.

Οι δυσκολίες είναι τύχη για εμάς. Συνήθως οι δυσκολίες τους ανθρώπους τους απομακρύνουν, εμάς μας έκαναν τσιμέντο. Επειδή κλωνίστηκα πάρα πολύ με την περιπέτεια που είχε η γυναίκα μου με την υγεία της, δε σου κρύβω ότι σκέφτηκα μην πάθει τίποτα, και ότι καλύτερα να το πάθω εγώ παρά η γυναίκα μου. Νομίζω ότι όταν φτάσεις στο σημείο να το πεις αυτό για τον άνθρωπο που ζεις μαζί, σημαίνει ότι δε μπορείς να ζήσεις χωρίς τον άλλον» είπε ο Θανάσης Πάτρας.

Ο Θανάσης Πάτρας είναι παντρεμένος με την Κατερίνα Παγώνη σχεδόν 20 χρόνια, με την οποία έχουν μία κόρη, την Ίλια Μανόλια.

