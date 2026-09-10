Συντετριμμένη από την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη στα 54 του χρόνια, η Καίτη Γαρμπή προχώρησε σε μια συγκινητική ανάρτηση στα social media. Δημοσιεύοντας ένα στιγμιότυπο από την κοινή τους παρουσία στη σκηνή, η αγαπημένη τραγουδίστρια τίμησε τη μνήμη του συναδέλφου και φίλου της, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή πιστός στις αρχές του, ορίζοντας ο ίδιος τους δικούς του αντισυμβατικούς κανόνες μέχρι το τέλος.

Τα λόγια ψυχής που μοιράστηκε, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «μας γονάτισες», αποτυπώνουν το μέγεθος της απώλειας και το κενό που αφήνει πίσω του ένας ξεχωριστός ερμηνευτής, ο οποίος κατάφερε να σημαδέψει με τη μοναδική του προσωπικότητα και τη φωνή του ολόκληρες γενιές.

Δείτε την ανάρτηση της Καίτης Γαρμπή

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