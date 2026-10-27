Το νέο ερωτικό δικαστικό θρίλερ «Σύγκρουση» κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 1 Νοεμβρίου, στις 22:10, στο MEGA, με μια ιστορία γεμάτη ανατροπές, αμφιβολίες και ερωτήματα γύρω από την αλήθεια και την ενοχή.

Τη σειρά υπογράφουν σεναριακά η Μελίνα Τσαμπάνη και ο Πέτρος Καλκόβαλης, ενώ τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο Αλέκος Κυράνης.

Οκτώ επεισόδια γεμάτα μυστήριο και ανατροπές

Στα οκτώ επεισόδια της «Σύγκρουσης», κάθε στοιχείο μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα. Ο κεντρικός ήρωας βρίσκεται στο επίκεντρο μιας υπόθεσης που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι είτε αθώος και θύμα μιας άδικης κατηγορίας, είτε ένοχος που προσπαθεί να κρύψει όσα πραγματικά συνέβησαν.

Καθώς νέα ευρήματα έρχονται στο φως, οι βεβαιότητες κλονίζονται και ένα βασικό δίλημμα παραμένει: πρόκειται για ατύχημα ή για έγκλημα; Η σειρά καλεί τους θεατές να εξετάσουν διαφορετικές εκδοχές και να αναρωτηθούν πόσο εύκολο είναι τελικά να διακρίνει κανείς την αλήθεια από το ψέμα.

Το καστ της σειράς

Στη «Σύγκρουση» πρωταγωνιστούν οι Δημήτρης Καπουράνης, Ελίζα Σκολίδη, Μαρία Ναυπλιώτου, Νίκος Ψαρράς, Κάτια Γκουλιώνη, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Ευαγγελία Συριοπούλου, Λεωνίδας Κακούρης, Ναταλία Σουίφτ και Άγγελος Ανδριόπουλος.

Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Κώστας Φιλίππογλου, Αλέξανδρος Βάρθης, Άρης Νινίκας, Χριστίνα Μαθιουλάκη, Τάσος Τσούκαλης, Ελένη Στεργίου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Ζαχαρίας Γουέλα, Θοδωρής Προκοπίου, Διαμαντής Αδαμαντίδης, Πύρρος Θεοφανόπουλος, Κωνσταντίνος Σειριδάκης, Χριστίνα Χριστοδούλου, Μάρθα Τομπουλίδου, Βαγγέλης Τσαρκοβίτσας, Δημήτρης Πασσάς και Κωνσταντίνα Μεσσίνη.

Η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 1 Νοεμβρίου στις 22:10 στο MEGA.