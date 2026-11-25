Στη λίστα των 24 συλληφθέντων στην Κωνσταντινούπολη, στο πλαίσιο εισαγγελικής έρευνας για υποθέσεις πορνείας και ναρκωτικών, συγκαταλέγεται η Τουρκάλα ηθοποιός Ντενίζ Τσακίρ, γνωστή στο κοινό από τη σειρά «Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής».

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, οι αρχές της Κωνσταντινούπολης είχαν εκδώσει εντάλματα σύλληψης για 35 υπόπτους, με 24 από αυτούς να έχουν τεθεί υπό κράτηση. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται επίσης ο τραγουδιστής και ηθοποιός Οζτζάν Ντενίζ, καθώς και η ηθοποιός Μπουρτζού Οζμπέρκ.

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Özcan Deniz, Murat Ceylan ve Deniz Çakır da dahil 35 gözaltı kararı https://t.co/O0trozBDft https://t.co/koiTplwaMy — CNN TÜRK (@cnnturk) November 25, 2026

Η έρευνα αφορά σε αδικήματα όπως η πορνεία, η διακίνηση ή η προμήθεια ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, καθώς και η χρήση ή κατοχή ναρκωτικών.

Σε ανακοίνωσή της, η εισαγγελία ανέφερε ότι η έρευνα βασίστηκε, μεταξύ άλλων, στις καταθέσεις των υπόπτων και μαρτύρων, σε αναλύσεις κινητών τηλεφώνων και ψηφιακών αρχείων που κατασχέθηκαν, καθώς και σε μαρτυρίες προστατευόμενων μαρτύρων. Όπως επισημάνθηκε, οι Αρχές προχώρησαν στις συλλήψεις έπειτα από ενδείξεις ότι ενδέχεται να είχε γίνει χρήση ή κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Η εισαγγελική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί συγκεκριμένες κατηγορίες σε βάρος της Ντενίζ Τσακίρ.

Λίγα λόγια για την Ντενίζ Τσακίρ

Γεννήθηκε στις 31 Δεκεμβρίου του 1981 στην Άγκυρα. Έχει σπουδάσει υποκριτική στο Κρατικό Ωδείο της Άγκυρας, στο Πανεπιστήμιο Χατζέτεπε. Έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τη δημοφιλή τουρκική σειρά «Τα Φύλλα που Πέφτουν» (Yaprak Dökümü), ενώ στο ελληνικό κοινό είναι γνωστή κυρίως από τον ρόλο της Σαχ Σουλτάν στη σειρά «Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής».

Έχει επίσης πρωταγωνιστήσει στις σειρές İffet, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz και Masumiyet.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Deniz Çakır (@denizcakir)

govastiletto.gr -Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής: Πώς είναι σήμερα ο πρωταγωνιστής της τουρκικής σειράς;