Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και πένθους τελέστηκε σήμερα, Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου, η κηδεία της Σύλβας Ακρίτα στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Η πρώην Υπουργός και ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ έφυγε από τη ζωή την περασμένη Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, σε ηλικία 97 ετών, αφήνοντας πίσω της ένα σημαντικό πολιτικό και κοινωνικό αποτύπωμα.

Συγγενείς, φίλοι και πολιτικοί παράγοντες συγκεντρώθηκαν στην Αίθουσα Τελετών για να πουν το τελευταίο αντίο στη σπουδαία αυτή γυναίκα. Η νεκρώσιμος ακολουθία ξεκίνησε στις 13:30, μέσα σε ατμόσφαιρα σιωπής και σεβασμού.

Ιδιαίτερα συγκινητικές ήταν οι στιγμές με την παρουσία της κόρης της, Έλενας Ακρίτα, η οποία έφτασε εμφανώς συντετριμμένη στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, συνοδευόμενη από τον γιο της, Παύλο Αρζόγλου, και τον σύζυγό της, Γιώργο Κυρίτση.

Η γνωστή δημοσιογράφος και συγγραφέας προσπαθεί να διαχειριστεί μία από τις πιο δύσκολες απώλειες της ζωής της, τον θάνατο της πολυαγαπημένης της μητέρας.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με επιθυμία της οικογένειας, αντί για στεφάνια, ζητήθηκε να πραγματοποιηθούν δωρεές στο Κέντρο Ημέρας Αττικής «Ελένη Αγάθωνος», το οποίο προσφέρει θεραπευτικές υπηρεσίες σε παιδιά-θύματα κακοποίησης ή παραμέλησης, μια επιλογή που αντανακλά τις κοινωνικές ευαισθησίες και τις αξίες της εκλιπούσας.

Η Σύλβα Ακρίτα υπήρξε μια γυναίκα με έντονη πολιτική παρουσία, αγωνιστικότητα και κοινωνική συνείδηση, αφήνοντας πίσω της μια σημαντική παρακαταθήκη, τόσο στη δημόσια ζωή όσο και στην οικογένειά της.









