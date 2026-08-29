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Ο Sylvester Stallone ανακοίνωσε τον αρραβώνα της κόρης του, Sophia Rose στους εκατομμύρια θαυμαστές του μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram.

Ο διάσημος ηθοποιός ανέβασε δύο φωτογραφίες, στις οποίες ξεχωρίζει το εντυπωσιακό δαχτυλίδι αρραβώνων που δέχτηκε η κόρη του από τον αγαπημένο της.

«Είμαστε πανευτυχείς για τον αρραβώνα της κόρης μας με τον Μάικλ!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sly Stallone (@officialslystallone)

Μάλιστα, από την πλευρά της η Sophia Stallone μοιράστηκε και η ίδια φωτογραφίες με τους διαδικτυακούς φίλους της από την πρόταση γάμου.

«Για πάντα με τον καλύτερό μου φίλο», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της, μη μπορώντας να κρύψει τον ενθουσιασμό της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sophia Rose Stallone (@sophiastallone)

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