Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, συναντήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 13/11 με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο.

Κατά το σύντομο διάλογό τους έξω από το γραφείο του Αρχιεπισκόπου, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ εξέφρασε την χαρά της για τη γνωριμία τους, λέγοντας: «Είναι υπέροχο που σας γνωρίζω, ο Θεός να σας ευλογεί».

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος υποδέχθηκε θερμά την Αμερικανίδα πρέσβη, της ευχήθηκε «καλή παραμονή στην Ελλάδα» και εξέφρασε την ελπίδα η συνάντησή τους να αποδειχθεί εποικοδομητική.

Δείτε το βίντεο:

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ δήλωσε, μεταξύ άλλων, στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1«Απόλαυσα πολύ τον αγώνα, υπέροχος αγώνας, πολύ συναρπαστικός. Έχω ραντεβού με τον Αρχιεπίσκοπο και ανυπομονώ, είναι πολύ σημαντικό για εμένα πνευματικά και ανυπομονώ να τον συναντήσω από κοντά. Απολαμβάνω την παραμονή μου στην Ελλάδα. Είναι μία φανταστική χώρα με υπέροχους ανθρώπους και τέλεια ενέργεια για τις ΗΠΑ και ανυπομονώ να υπηρετήσω εδώ κάνοντας υπέροχα πράγματα και για τις δύο χώρες».

govastiletto.gr – Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ «μαγεύτηκε» από την Ελλάδα: «Είναι μια φανταστική χώρα με υπέροχους ανθρώπους!»