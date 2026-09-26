Ρεπορτάζ: Δανάη Αλαμάνου, Όλγα Φωτιάδου, Βασίλης Κοντζεδάκης

Φωτογραφίες – Βίντεο: Δανάη Μαραγκού

Η Άννα Βίσση ανεβαίνει απόψε, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στις 21:00 στη σκηνή του Ολυμπιακού Σταδίου της Αθήνας (ΟΑΚΑ) για το «Anna Vissi powered by ΔΕΗ Live at OAKA». Η ιστορική sold-out εμφάνιση της μεγάλης Ελληνίδας σταρ αναμένεται να συγκεντρώσει περισσότερους από 95.000 θεατές.

Μεγάλη είναι από νωρίς το απόγευμα η προσέλευση του κόσμου που έχει δημιουργήσει ουρές, λίγες ώρες πριν από τη μεγάλη συναυλία. Οι πόρτες άνοιξαν στις 17:00, ενώ το pre-show ξεκίνησε στις 20:00 με τον διεθνώς αναγνωρισμένο Έλληνα DJ και παραγωγό Argy (Αργύρη Θεοφίλη).

Highlight της συναυλίας αναμένεται να είναι η εμφάνιση της Orianthi, της διεθνούς φήμης κιθαρίστριας που συνόδευσε τον Michael Jackson. Η Ελληνοαυστραλή μουσικός μοιράστηκε τον ενθουσιασμό της στα social media για τη σύμπραξή της με την Άννα Βίσση στο ΟΑΚΑ, γράφοντας:

«Ω Θεέ μου, ναι! Θα είναι επικό. Ανυπομονώ να βρεθώ στη σκηνή με την εκπληκτική Άννα Βίσση στην Ελλάδα!».

Η αναμονή έξω από το Στάδιο είναι μεγάλη με τον κόσμο να περιμένει την είσοδό του υπομονετικά. Νωρίτερα, είχε ξεκινήσει να βρέχει. Οι φαν της Άννας Βίσση, όμως, δεν πτοήθηκαν. Αυτήν τη στιγμή, αισίως, η βροχή έχει σταματήσει:

Οι διοργανωτές μοιράζουν αδιάβροχα και βραχιολάκια στον κόσμο:

Πρώτες εικόνες μέσα από το ΟΑΚΑ:

Βίντεο και φωτογραφίες από την προσέλευση του κόσμου στο ΟΑΚΑ:

Χαμός και μέσα στον προαστιακό προς το Σταθμό Ειρήνης, με κόσμο να φτάνει από κάθε σημείο της Αττικής:

Έξω από το Στάδιο έχουν στηθεί stands με merch μπλούζες της Άννας Βίσση:

Τα δρομολόγια Μέσων Μαζικής Μεταφοράς

Με δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να κατευθύνονται ταυτόχρονα προς το Αμαρούσιο, η μετακίνηση με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς κρίνεται ως η πλέον ενδεδειγμένη επιλογή.

Μετακίνηση με ΗΣΑΠ (Γραμμή 1) και Μετρό

Ο σταθμός «Ειρήνη» του ΗΣΑΠ εφάπτεται των εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ, ενώ εναλλακτικά εξυπηρετεί και ο σταθμός «Νερατζιώτισσα».

Για τη διευκόλυνση της αποχώρησης των θεατών, η ΣΤΑΣΥ ανακοίνωσε ειδική παράταση στη λειτουργία της Γραμμής 1 (ΗΣΑΠ) έως τις 02:10.

Τα τελευταία δρομολόγια διαμορφώνονται ως εξής:

Από Πειραιά προς Κηφισιά: 01:15

01:15 Από Πειραιά προς Αττική: 01:30

01:30 Από Ειρήνη προς Κηφισιά: 01:56

01:56 Από Κηφισιά προς Πειραιά: 02:00

02:00 Από Ειρήνη προς Πειραιά: 02:09

Παράλληλα, λόγω Σαββάτου, οι Γραμμές 2 και 3 του Μετρό καθώς και το Τραμ λειτουργούν σε 24ωρη βάση, επιτρέποντας τις μετεπιβιβάσεις από τον ΗΣΑΠ στους κεντρικούς σταθμούς (π.χ. Αττική, Ομόνοια, Μοναστηράκι).

Όσον αφορά την μετακίνηση με ΙΧ, δικαίωμα στάθμευσης εντός του περιφραγμένου χώρου του ΟΑΚΑ έχουν αποκλειστικά τα άτομα ΑμεΑ που κάνουν χρήση αμαξιδίου, στα οποία έχει ήδη αποσταλεί ειδικό ηλεκτρονικό voucher στο email δήλωσης κατά την αγορά του εισιτηρίου.

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