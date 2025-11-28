Νέα στοιχεία-φωτιά για την Εύα Καϊλή. Στο στόχαστρο για παράνομη αγοραπωλησία στις Βρυξέλλες, την ώρα που η δίκη για το Qatargate αναμένεται να προχωρήσει σύντομα. Οι αποκαλύψεις, που είδαν σήμερα το φως της δημοσιότητας (28/11) μέσω της εκπομπής Super Κατερίνα του ALPHA, βασίζονται σε μαρτυρία που εμπλέκει την πρώην ευρωβουλευτή άμεσα στην υπόθεση διαφθοράς.

Για όσους δεν γνωρίζουν, η Εύα Καϊλή παραμένει αντιμέτωπη με κατηγορίες για διαφθορά, ξέπλυμα χρήματος και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση στο πλαίσιο του σκανδάλου Qatargate παρόλο που έχει αποφυλακιστεί, ενώ πλέον βρίσκεται στο Μιλάνο. Η νομική μάχη συνεχίζεται, με διάφορες δικαστικές εξελίξεις να λαμβάνουν χώρα το 2024 και το 2025.

Στην εκπομπή Buongiorno του MEGA λοιπόν, η Νάνσυ Νικολαΐδου πρόβαλλε το σχετικό άρθρο που δημοσιεύτηκε από ξένη εφημερίδα στο οποίο μάρτυρας κατηγορεί την Εύα Καϊλή για την παρουσία της σε παράνομη αγοραπωλησία διαμερίσματος στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η ίδια έδωσε 100.000 μετρητά. Συγκεκριμένα, η δημοσιογράφος της εκπομπής, είπε:

«Κατηγορούν την Εύα Καΐλη ότι ήταν παρούσα σε μια αγοραπωλησίας ακινήτου μαζί με τον σύζυγό της φυσικά, και ότι κατά την διάρκεια αποπληρωμής και του “deal” που έγινε, έβγαλε και έδωσε 100.000 ευρώ μετρητά εκείνη την ώρα. Μετρητά τι σημαίνει; Ανοίγεις μια τσάντα με 100.000 ευρώ. Η πωλήτρια λέει ότι αυτό το πράγμα πώς έχει γίνει από την στιγμή που είναι η έρευνα ανοιχτή. Ότι δείχνει μια ένδειξη ότι η Εύα Καϊλή γνώριζε κάποια πράγματα και ήταν με τον σύζυγό της. Σε σχέση με την διακίνηση πάντα μαύρου χρήματος που δεν ξέρουμε από πού έχουν έρθει στα χέρια τους».

Το σχετικό άρθρο, γράφει χαρακτηριστικά: «Μια μάρτυρας επιβαρύνει την Εύα Καϊλή. Σύμφωνα με την πωλήτρια ενός διαμερίσματος, η Εύα Καϊλή και ο Φραντσέσκο Τζόρτζι παρέδωσαν αυτοπροσώπως 100.000 ευρώ σε μετρητά για την αγορά του ακινήτου. Μια πληροφορία που δυσκολεύει την περίπτωση της κατηγορούμενης».