Ο Άρης Μουγκοπέτρος συνελήφθη έπειτα από μήνυση της συζύγου του, για ενδοοικογενειακή απειλή, ανήμερα των Χριστουγέννων.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο μουσικός είχε επικοινωνήσει με τη σύζυγό του προκειμένου να περάσει να πάρει τα παιδιά τους στις 17:00, από το σπίτι στην Τρίπολη. Όταν έφτασε εκεί, δεν βρήκε κανέναν. Στη συνέχεια μετέβη στο κατάστημα του αδελφού της γυναίκας του, ωστόσο ούτε εκεί εντόπισε κάποιον.

Ως αποτέλεσμα, ο ίδιος πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα Τρίπολης, ζητώντας από την ΕΛ.ΑΣ. να καλέσει τη σύζυγό του. Εκεί ενημερώθηκε ότι η γυναίκα του είχε ήδη καταθέσει μήνυση σε βάρος του για ενδοοικογενειακή απειλή και έτσι, συνελήφθη.

Το ζευγάρι το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε προβλήματα στη σχέση του και ο μουσικός είχε φύγει από το σπίτι στις 15 Δεκεμβρίου. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως, σύμφωνα με τη μήνυση που κατέθεσε η σύζυγος, ο γνωστός καλλιτέχνης την προσέγγισε στις 16 Δεκεμβρίου, μαζί με συγγενικό του πρόσωπο και άρχισε να την απειλεί.

«Από τότε που σταμάτησα να δουλεύω λόγω της αναπηρίας μου, έχει αλλάξει όλη οικογενειακή μας κατάσταση. Επειδή δεν μπορώ να φέρω χρήματα στην οικογένειά μου. Ο μόνος στόχος είναι να δω τα παιδιά μου. Είναι Χριστούγεννα, ήθελα να δω τα παιδιά μου», είπε ο ίδιος σε ένα πρώτο σχόλιό του στο MEGA.

Ο Άρης Μουγκοπέτρος κρατείται στο ΑΤ, ενώ, στη σύζυγό του δόθηκε panic button από τις Αρχές.

Αύριο, Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, ο μουσικός αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.