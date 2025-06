Ο πρώην παίκτης του ριάλιτι «Power of Love», Νίκος Πελετιέ, συνελήφθη στην Κύπρο, καθώς εναντίον του είχαν υποβληθεί καταγγελίες από γυναικείες οργανώσεις, κατηγορώντας τον για σεξιστικές δηλώσεις.

Όπως έγινε γνωστό, έπειτα από καταγγελίες της «Σοσιαλιστικής Γυναικείας Κίνησης» και της «Παγκύπριας Ομοσπονδίας Γυναικείων Οργανώσεων», κατηγορήθηκε για αδικήματα που αφορούν σεξισμό και υποκίνηση βίας.

Όλα ξεκίνησαν από ένα βίντεο που είχε δημοσιεύσει ο ίδιος, το οποίο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Στο βίντεο αυτό, ο Πελετιέ ανέφερε: «Θα εκπαιδεύσω τη γυναίκα σου για 1.000 ευρώ. Για μόνο 1.000 ευρώ θα έρθω σπίτι σου και θα αναλάβω τη γυναίκα σου one on one. Θα την εκπαιδεύσω και θα την τιθασεύσω με τον σωστό τρόπο. Με τις δικές μου σκοτεινές τεχνικές. Θα την κάνω υπάκουη, σήκω – σήκω, κάτσε – κάτσε. Είμαι εδώ για να σε βοηθήσω. Από αγρίμι θα την κάνω άνθρωπο. Δεν αναλαμβάνω γυναίκες άνω των 35 ετών ή 80 κιλών».

Οι παραπάνω οργανώσεις καταγγέλλουν πως η ανάρτηση του Πελετιέ αναπαραγάγει σεξιστικό λόγο που είναι αντίθετος στις ειδικές διατάξεις του κώδικα για δυσμενείς και έμφυλες διακρίσεις.

Δείτε το επίμαχο βίντεο: