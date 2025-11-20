Η γνωστή ηθοποιός Δήμητρα Ματσούκα, σύζυγος του πρώην Ευρωβουλευτή και γνωστού επιχειρηματία Πέτρου Κόκκαλη, συνελήφθη τo βράδυ της Τετάρτης 19 Νοεμβρίου καθώς σε έλεγχο που της έγινε βρέθηκε να οδηγεί χωρίς δίπλωμα και να τρέχει με υπερβολική ταχύτητα .

Όλα έγιναν το βράδυ της Τετάρτης 19 Νοεμβρίου όταν τα ραντάρ της Τροχαίας «τσάκωσαν» το αυτοκίνητο της ηθοποιού να κινείται με υπερβολική ταχύτητα στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ρεύμα προς Σούνιο.

Όταν της έκαναν σήμα να σταματήσει διαπίστωσαν ότι η ηθοποιός δεν είχε δίπλωμα αλλά και πινακίδες, καθώς της είχε αφαιρεθεί για άλλη παράβαση από τον Οκτώβριο.

Στη συνέχεια, η οδηγός υπεβλήθη σε αλκοτέστ όπου διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ πάνω από το όριο. Η μέτρηση έδειξε 0,38 όταν το όριο είναι 0,24.

Η γνωστή ηθοποιός οδηγείται σε λίγη ώρα στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων για να περάσει από αυτόφωρο.

Είχε συλληφθεί και το 2018 για τροχαίο ατύχημα

Η σύλληψη της Δήμητρας Ματσούκα για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. δεν συμβαίνει για πρώτη φορά. Τον Μάρτιο του 2018, η ηθοποιός είχε προκαλέσει τροχαίο ατύχημα, πέφτοντας με το αυτοκίνητό της πάνω σε άλλο όχημα. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που είδαν τότε το περιστατικό, η Ματσούκα επιχείρησε να απομακρυνθεί από το σημείο με ελιγμούς, και την απέτρεψαν τελικά άλλοι οδηγοί. Μάλιστα, μαρτυρίες ανέφεραν πως προσπάθησε να εγκαταλείψει το όχημα και να φύγει με τα πόδια, αλλά εμποδίστηκε ξανά.

Όταν έφτασαν οι άνδρες της Τροχαίας, διαπίστωσαν ότι το αυτοκίνητο της ηθοποιού ήταν και ανασφάλιστο. Τότε της επιβλήθηκε πρόστιμο 500 ευρώ και της αφαιρέθηκαν το δίπλωμα και η άδεια κυκλοφορίας. Η Δήμητρα Ματσούκα είχε δηλώσει τότε πως είχε ξεχάσει να ανανεώσει την ασφάλεια, ενώ φαινόταν εμφανώς σοκαρισμένη από το συμβάν.