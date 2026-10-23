Σε μια εξομολόγηση εφ’ όλης της ύλης προχώρησε ο Πάνος Κιάμος μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day». Ο δημοφιλής τραγουδιστής, εμφανώς συγκινημένος, αναφέρθηκε στη βαθιά αγάπη που εισπράττουν οι καλλιτέχνες από το κοινό και στην παρακαταθήκη που αφήνουν πίσω τους.

Με αφορμή την πρεμιέρα των εμφανίσεών του στην «Ακτή Ποσειδώνος» δίπλα στον Λευτέρη Πανταζή, ο καλλιτέχνης έκανε ειδική μνεία στον Γιώργο Μαζωνάκη, υπογραμμίζοντας πόσο σπουδαίο είναι να εκδηλώνουμε τα συναισθήματά μας στους ανθρώπους όσο βρίσκονται ακόμα στη ζωή.

Τα λόγια του Πάνου Κιάμου που προκάλεσαν συγκίνηση

«Αν ρωτήσεις έναν καλλιτέχνη τι θέλει να συμβεί όταν σταματήσει να τραγουδάει, θα ήθελε να τραγουδάνε τα τραγούδια μας. Χαίρομαι που αυτά τα παιδιά το βιώνουν αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν φύγει. Κάνεις δεν είχε συνειδητοποίησει πόσο τους αγαπούσε ο κόσμος μέχρι να γίνει κάτι και να καταλάβεις ότι δεν θα τους ξαναδεις ποτέ. Συγγνώμη τώρα για αυτό. Όποιον αγαπάτε, μην χάνετε την ευκαιρία να τον βλέπετε», ανέφερε με δάκρυα στα μάτια ο Πάνος Κιάμος για τον αείμνηστο τραγουδιστή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Πάνος Κιάμος και ο Γιώργος Μαζωνάκης είχαν συνυπάρξει καλλιτεχνικά στο παρελθόν, χαρίζοντας στο κοινό τους αξέχαστες μουσικές στιγμές.. Μάλιστα, ο Πάνος Κιάμος είχε δώσει το «παρών» και στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη, στις 14 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να τον αποχαιρετήσει από κοντά.

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