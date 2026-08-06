Τι συμβαίνει τελικά ανάμεσα στον Χρήστο Μάστορα και τη Γαρυφαλλιά Καληφώνη; Το γεγονός ότι το μοντέλο απολαμβάνει τις διακοπές του χωρίς τον αγαπημένο της δεν έμεινε απαρατήρητο από τους διαδικτυακούς τους ακολούθους. Το ζευγάρι, που παλαιότερα μοιραζόταν συχνά στιγμιότυπα από την κοινή του ζωή, έχει επιλέξει πλέον μια αισθητά πιο αποστασιοποιημένη στάση στα social media, πυροδοτώντας νέες φήμες για τη σχέση τους.

Μετά την πρόσφατη εξόρμησή της στα Κουφονήσια, όπου ταξίδεψε μαζί με τον καλό της φίλο Fipster και τη Βάλια Χατζηθεοδώρου, η Γαρυφαλλιά ετοίμασε ξανά βαλίτσες, αυτή τη φορά με προορισμό την Πάρο. Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο από τις διακοπές της, δείχνοντας στιγμές χαλάρωσης στις παραλίες του νησιού, βραδινές βόλτες στα γραφικά σοκάκια και όμορφες στιγμές με τις φίλες της. Εκείνο, ωστόσο, που σχολιάστηκε περισσότερο από τους διαδικτυακούς της φίλους ήταν η απουσία του Χρήστου Μάστορα από ακόμη ένα ταξίδι της.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά φέτος το καλοκαίρι που το ζευγάρι ακολουθεί χωριστούς δρόμους στις διακοπές του. Από τη μία, οι συνεχείς συναυλίες του τραγουδιστή σε κάθε γωνιά της Ελλάδας αφήνουν ελάχιστα περιθώρια ξεκούρασης, και από την άλλη, οι υποχρεώσεις και των δύο δυσκολεύουν τον συντονισμό των προγραμμάτων τους. Ωστόσο, η απουσία έστω μιας κοινής καλοκαιρινής εξόρμησης έχει ήδη γίνει αντικείμενο σχολιασμού από τους ακολούθους τους στα social media.

Μία πρόσφατη ανάρτηση της Γαρυφαλλιάς στο TikTok με το τραγούδι του Μιχάλη Χατζηγιάννη «Εκδρομή» και στίχους «θα ‘θελα ξανά να με θες, θα ήθελα αέρας να γίνεις»:

Την 1η Αυγούστου το ζευγάρι συμπλήρωσε τρία χρόνια κοινής πορείας, όμως σε αντίθεση με όσα είχαν συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια, αυτή τη φορά δεν υπήρξε καμία δημόσια αφιέρωση, καμία κοινή φωτογραφία και κανένα τρυφερό μήνυμα στα social media.

Μια επιλογή που φυσικά δεν πέρασε απαρατήρητη από όσους παρακολουθούν στενά την κοινή τους πορεία.

Οι αναρτήσεις που είχαν κάνει το 2024 για την επέτειό τους:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Christos Mastoras (@xmastoras)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Garifalia kalifoni ✨ (@garifalia.kalifoni)

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