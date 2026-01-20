Συντετριμμένη από την απώλεια του Valentino Garavani, η Claudia Schiffer αποχαιρέτησε τον εμβληματικό δημιουργό που “έφυγε” τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου στα 93 του χρόνια. Το θρυλικό supermodel έκανε μια ιδιαίτερη αναφορά στην προσωπική τους σύνδεση, τονίζοντας πως η δημιουργία του νυφικού της από τον ίδιο τον «Maestro» αποτέλεσε μια από τις πιο συγκινητικές και τιμητικές στιγμές της ζωής της. Ο θρύλος της μόδας άφησε την τελευταία του πνοή στη Ρώμη, έχοντας στο πλευρό του τα αγαπημένα του πρόσωπα.

Η Claudia Schiffer, που είχε συνεργαστεί με τον Valentino σε καμπάνιες και πασαρέλες, ανάρτησε μετά την είδηση του θανάτου του στον λογαριασμό της στο Instagram, φωτογραφίες από συνεργασίες και κοινές τους στιγμές, γράφοντας: «Συντετριμμένη από την είδηση του θανάτου του παλιού μου φίλου Valentino. Είναι ο ορισμός των αληθινών θρύλων, που θα ζουν για πάντα μέσα από το brand που δημιούργησε, την ενσάρκωση της διαχρονικής κομψότητας και γοητείας. Αγαπούσα τις ιδιαίτερες στιγμές όπου “ζωντάνευα” τις δημιουργίες του στην πασαρέλα και εκτός αυτής».

Το μοντέλο συνέχισε αναφερόμενη σε μια από τις αγαπημένες της καμπάνιες στη Ρώμη, όπου ενσάρκωσε την Ανίτα Έκμπεργκ στην ταινία «La Dolce Vita», αλλά και στις διακοπές τους σε Μαδέρα, Ίμπιζα και Σεν Τροπέ. Παράλληλα, έκανε ένα σχόλιο και για το νυφικό της, μια δημιουργία του οίκου Valentino, το οποίο έχει κορνιζάρει στο σπίτι της ως μόνιμη υπενθύμιση της ευγενικής και γενναιόδωρης προσωπικότητας του σχεδιαστή.

Όπως σημείωσε η Claudia Schiffer: «Θα θυμάμαι τις διασκεδαστικές διακοπές που πέρασα μαζί του στη Μαγιόρκα, την Ίμπιζα και το Σεν Τροπέ. Το νυφικό μου Valentino, το οποίο έχω κορνιζάρει στο σπίτι μου, αποτελεί διαρκή υπενθύμιση της τρυφερής, γενναιόδωρης, γλυκιάς και πιστής φύσης του. Το να δημιουργήσει ο ίδιος το νυφικό μου ήταν μία από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής μου, μια στιγμή που θα κρατήσω για πάντα στην καρδιά μου. Νιώθω τόσο υπερήφανη που αποτέλεσα μέρος της ζωής του. Αναπαύσου εν ειρήνη, Valentino».

