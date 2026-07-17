Το τελευταίο «αντίο» σε μία από τις πιο λαμπερές και εμβληματικές κυρίες του ελληνικού κινηματογράφου γράφεται σήμερα, Παρασκευή 17 Ιουλίου, μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης. Από τις πρώτες πρωινές ώρες, η Μητρόπολη Αθηνών έχει κατακλυστεί από συγγενείς, φίλους, ανθρώπους της τέχνης και της πολιτικής, αλλά και απλούς πολίτες που έσπευσαν να αποχαιρετήσουν τη σπουδαία Μάρω Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών, αφήνοντας πίσω της μια ανεκτίμητη κληρονομιά.

Ανάμεσα σε εκείνους που βρέθηκαν στη Μητρόπολη Αθηνών για να αποχαιρετήσουν τη σπουδαία Μάρω Κοντού, είναι και η Εβελίνα Παπούλια, η οποία εμφανίστηκε συντετριμμένη, καθώς οι δυο τους διατηρούσαν μια εξαιρετική σχέση.

Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, Εβελίνα Παπούλια

Να θυμίσουμε η Εβελίνα Παπούλια είχε αποχαιρετήσει τη Μάρω Κοντού και μέσα από τα social media με μια πολύ συγκινητική ανάρτηση.

«Αυτό το υπέροχο κορίτσι το έσκασε για κάπου καλύτερα. Φίλη μου αγαπημένη, ταξιδιάρα ψυχή, καλό ταξίδι. Θα τα ξαναπούμε. Σε αγαπώ πολύ» έγραψε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Evelina Papoulia 1111 🙏 (@evelina_papoulia_official)

Φωτογραφίες: NDP photo agency

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