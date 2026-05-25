Βαθιά συντετριμμένη από την απώλεια της Γωγώς Μαστροκώστα είναι η Ιωάννα Λίλη. Οι δύο γυναίκες, που ξεκίνησαν την κοινή τους πορεία από τον χώρο του μόντελινγκ και της τηλεόρασης πριν από δεκαετίες, είχαν χτίσει μια δυνατή και ανθεκτική φιλία μέσα στα χρόνια.

Μιλώντας το πρωί της Δευτέρας στην εκπομπή «Buongiorno» του Mega, η Ιωάννα Λίλη εξέφρασε το σοκ της, αποκαλύπτοντας πως μέχρι την τελευταία στιγμή πίστευε ακράδαντα ότι η αγαπημένη της φίλη θα κατάφερνε να βγει νικήτρια από αυτή τη σκληρή μάχη.

Η Ιωάννα Λίλη χαρακτήρισε τη Γωγώ Μαστροκώστα «μαχήτρια» στο ταξίδι της ζωής της. Φρόντιζε να μαθαίνει για την πορεία της υγείας της και προσευχόταν για ένα θαύμα.

«Είναι πολύ στενάχωρο. Δεν μπορώ και εγώ ακόμα να το συνειδητοποιήσω. Τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια, στην κόρη της Βικτώρια. Γνώριζα την κατάστασή της και μάθαινα πολύ συχνά από τον Σιανίδη για την κατάσταση της, ρωτούσα για το πώς ήταν, στεναχωριόμουν και περίμενα να γίνει ένα θαύμα» είπε η Ιωάννα Λίλη.

«Περίμενα να σηκωθεί, όπως είχε ξεπεράσει και την κατάσταση του καρκίνου, γιατί πάντα ξεπερνούσε την οποιαδήποτε φάση της ζωής της, γιατί ήταν μία μαχήτρια, μαχήτρια ζωής. Ήξερα ότι η Γωγώ μπορούσε να το παλέψει, δεν περίμενα αυτό το πράγμα να την νικήσει», πρόσθεσε για τον θάνατο της φίλης της.

Με απόλυτη διακριτικότητα και αξιοπρέπεια πορεύτηκε η Γωγώ Μαστροκώστα όλα αυτά τα χρόνια, επιλέγοντας συνειδητά να κρατά τις προσωπικές της δοκιμασίες μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

